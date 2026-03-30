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▲幸福家不動產透過社群出示解職公告，強調與蔣天浩「終止雙方承攬契約正式離職」，盼風波到此落幕。（圖／翻攝自幸福家不動產臉書）

台南亞太棒球場昨日迎來統一獅本季首場開幕賽，吸引滿場2萬3500人到場觀賽，未料在賽後一名蔣姓男子不聽中職工讀生引導動線，竟情緒失控當場掌摑另名前來關心的工讀生，整段過程全被拍下PO網引發眾怒，對此其任職公司「幸福家不動產」今（30）深夜緊急發文強調終止聘僱關係，有網友質疑只是「假開除」，等風波過了又復業，公司下午再出示解職公告，強調「終止雙方承攬契約正式離職」，盼風波到此落幕。蔣姓男子在球場情緒失控，竟動手甩工讀生巴掌，整段過程都被網友拍下PO網，讓不少球迷看了忿忿不平。而事後該男子身分也遭起底，在台南房仲業擔任管理階層。眼見輿論延燒愈演愈烈，幸福家不動產高層今日特別召開記者會說明，向受害工作人員致歉，後續相關醫療費用將全額負擔，若任何法律或其他協助需求，也將全力配合與支持。而有網友質疑蔣男在房仲業許久，公司是否「假開除」等風波落幕再復職，幸福家不動產下午再透過社群貼出解職公告，說明「湖美加盟店蔣天浩儲備經理，於外發生不當暴力行為，嚴重違反本公司之規定，解除公司職務，自民國115年3月30日起，終止雙方承攬契約正式離職」。盼風波到此落幕。