中央氣象署預報員賴欣國表示，明（31）日鋒面接近，北台灣、宜蘭全天有局部陣雨或雷雨，周三（4月1日）鋒面通過，全台有雨，周四（4月2日）降雨稍微趨緩。清明連假期間天氣不穩，尤其周六、周日（4月4日至4月5日）鋒面籠罩，全台降雨機率高，可能下周三（4月8日）後才會放晴。
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賴欣國指出，明天有鋒面接近台灣，北台灣、宜蘭，全天都有「局部短暫陣雨或雷雨」，午後在山區也有局部短暫雷陣雨；明天北部、宜蘭因為降雨，氣溫略微下滑，不過其它地區依舊高溫炎熱，白天普遍29至33度，南部、台東受西南風沉降作用影響，更要注意局部36度高溫。
賴欣國提醒，鋒面周三通過台灣，基本上全台都有降雨影響，尤其清晨至上午，中部以北要注意局部較大雨勢；周四東北季風減弱，北台灣降雨有趨緩，但華南水氣影響之下，中南部仍有局部短暫陣雨，其它地區以多雲為主，偶爾出現飄雨。
氣溫方面，周三東北季風增強後，北台灣白天高溫剩下22至24度，早晚低溫17至18度，中南部因為下雨，白天高溫略降到26至30度；周四各地高溫25至30度，早晚低溫20度。
清明連假天氣，賴欣國說明，周五是2波鋒面之間的空檔，全台降雨趨緩、各地多雲到晴，只有午後中部以北、宜花山區有局部短暫雷陣雨。周六、周日新一波鋒面，結構更完整，屆時全台有雨，中部以北、宜蘭有局部大雨。
周日鋒面稍微遠離，南部回到多雲天氣，但北部、東半部持續有降雨出現；下周一則又有一波鋒面接近，全台有雨，總結來說，清明連假天氣非常不穩定，降雨趨緩時間要等到下周三過後，民眾務必特別留意。
🟡周五（4月3日）：鋒面逐漸接近台灣
📌降雨範圍：台中以北、宜蘭、東北角有零星短暫雨，午後在竹苗以南的山區有短暫雨勢。
📌氣溫：台灣各地早晚低溫16至22度，白天高溫在北部、宜花22至28度，中南部及台東26至32度。
🟡周六（4月4日）：鋒面通過台灣
📌降雨範圍：台南以北、宜蘭全天都有陣雨，西半部要特別注意「雷雨」，高屏、花東也有零星短暫雨。
📌氣溫：台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。
🟡周日（4月5日）：鋒面尾巴影響
📌降雨範圍：清晨依舊全台有雨，上午過後台中以北雨勢趨緩，但鋒面尾巴影響，花東、高屏仍有短暫雨勢，午後各山區也有短暫雨。
📌氣溫：台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。
🟡下周一（4月6日）：新一波鋒面抵達台灣
📌降雨範圍：全台有雨，彰化以北要注意局部雷雨
📌氣溫：台灣各地早晚低溫16至22度；白天高溫在北部、宜花、澎湖22至28度，中南部及台東26至32度。