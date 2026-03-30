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高雄市大寮區今（30）日中午發生嚴重自撞事故，黃姓男子駕駛小貨車行經該路段時，不明原因偏離車道，猛力撞上路邊電線桿，撞擊點正中駕駛座，導致車頭嚴重變形、駕駛一度無生命跡象；事故同時撞斷電桿。警消獲報趕往，將45歲駕駛黃男昏迷送醫，不過仍搶救不治。至於詳細肇事原因尚待進一步釐清。高雄市大寮區鳳林三路今日中午12時25分一名約45歲黃姓男子駕駛小貨車北往南行駛時，不明原因突然偏離車道，直接撞上路邊電線桿，小貨車車頭嚴重變形毀損，擋風玻璃碎裂散落一地，電桿也當場被撞斷，黃男受傷昏迷立即由救護人員送醫，但仍搶救不治。警方指出，現場已完成照相及測繪作業，初步排除外力介入，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。台電表示，已加派人力搶修，基於搶修作業及人力安全考量，需於15:00進行停電搶修，停電範圍:大寮區鳳林三路19巷、37巷，仁忠路15巷、41巷，崇惠路18巷等，仁和路16巷等共800戶，預計今日20:00前搶修完成，恢復供電。