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▲HUR+隊長利善榛Cindy（中）發行單曲、舉辦簽售會，粉絲擠滿會場。（圖／AOA星鏈艾歐亞提供）

HUR+ 隊長利善榛（Cindy）氣勢如虹，昨（29）日她在台北舉辦首場個人 EP 簽售會，現場湧入超過500名粉絲「小榛果」（粉絲名），把會場擠得水洩不通，首批實體EP在上架瞬間被秒殺搶空。為了這次出輯，Cindy獻出創作處女秀，以驚人毅力狂瘦8公斤，自認是控制狂的她，要以最完美體態辣翻全場。Cindy這次可是下足了苦功，她表示，從一年多前籌備個人EP開始，就嚴格執行飲食控管，並搭配高強度的飛輪有氧訓練，硬生生減掉了8公斤，身型讓粉絲直呼太美了。不僅對體態要求極高，Cindy還是個不折不扣的工作控制狂。她笑說為了反覆確認流程與細節，簽售會前一晚竟然完全沒睡。不過身經百戰的她，越焦慮反而讓自己越慢下來，活動當天異常冷靜，超專業。活動一開場，Cindy就以動感單曲〈2 Close〉瞬間點燃氣氛。回顧自2015年踏入演藝圈，歷經模特兒、演員、選秀節目再到女團出道，現在擁有個人的Solo作品，她對台下粉絲表示：「這一路真的很不容易，也很感動有這一天。」除了苦練歌唱與英文口說，她也首度挑戰詞曲創作。現場她接連演唱〈我知道你已經不愛〉與獻給已故外公外婆的〈大約在冬季〉。由她親自創作的〈愛錯也不錯〉，成為她在演藝路上的縮影。面對台下剛經歷失戀的粉絲，她也變身暖心大姊姊溫柔喊話：「加油，一切順其自然。」身為隊長，Cindy的好人緣也看得見。簽售會由C.Holly、席子淇主持，HUR+團員連穎、林詩雅、裴頡、香蘭全員出動應援。台下藝人包括派翠克、紀卜心、宋蘋恩、孫麥傑、申力安等圈內好友皆現身力挺，阿Ken、李優、陳華也送上花籃祝賀，足見她的超高人氣Cindy的個人出擊，也正式為HUR+年度野心企劃《9 of 9：ARCANA》打響第一砲。成員們將化身九張塔羅牌，宣告「九人九色」全面進化。團體也同步宣布即將登上Zepp New Taipei舉辦專場演唱會；而Cindy個人品牌也將推出新產品並有更多商演。