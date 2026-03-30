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高雄今（30）日重大車禍接連爆，下午2時路竹區中山路又傳死亡事故，1名20歲黃姓男子騎乘機車，與對向54歲林姓男子駕駛的營業大貨車發生對撞，黃男送醫搶救後仍於下午3時許宣告不治，林男被依照過失致死罪送辦，詳細肇事原因由交通大隊進一步分析研判中。短短一天內，高雄已連爆3起重大車禍，造成2人死亡、1人命危。根據監視器畫面，黃姓男大生騎機車沿路竹區中山路由北往南行駛，先是騎到快車道，接著從分隔島缺口，直接左轉切入對向車道，等男大生發現自己逆向在快車道時，已經來不及，隨即遭54歲林姓男子駕駛的物流車迎面撞上，拖行數尺，機車零件散落一地。撞擊後，黃男人車倒地重創，由119緊急送往醫院搶救，但仍於下午3時許宣告死亡。至於營大貨車車頭也有毀損，林男並未受傷，酒測值為0，黃男則尚待抽血檢測，詳細肇事原因仍待交通大隊進一步分析研判。而這起事故，已是高雄今天第三起重大車禍，今天上午10時許，左營區海功路與左營大路口才剛發生一起死亡車禍，63歲符姓女子騎乘機車與一輛營業大貨車發生碰撞，倒地後傷重不治；中午12時25分，大寮區鳳林三路又傳出嚴重事故。45歲黃姓男子駕駛小貨車沿鳳林三路由北往南行駛時，疑似心肌梗塞，自撞路邊電桿，整輛車車頭嚴重變形，玻璃碎滿地，就連電桿都被撞斷，撞擊力道相當驚人，黃男送醫搶救後仍於下午3時許宣告不治。