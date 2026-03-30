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▲空間設計上，請來台中知名設計品牌-生活起物，打造屬於吉嶼山茶專屬語彙的茶飲空間，相當吸睛。（圖／記者金武鳳攝，2026.3.30)

▲吉嶼山茶旗艦店將烘焙甜品導入店內，讓每個品茶時刻都能有甜蜜滋味，（圖／記者金武鳳攝，2026.3.30)

▲「吉嶼山茶GEEYU」首家旗艦店插旗台中黎明商圈，4月3日開幕。（圖／記者 金武鳳攝，2026.3.30)

台灣飲料市場競爭白熱化，根據統計，全台飲料市場年營業額超過1,300億元，其中手搖門店逾1.6萬家，平均每月約40家新店開業，商機龐大，連倍爾國際餐飲集團都跨出烘焙產業，瞄準手搖飲市場推出全新品牌「吉嶼山茶GEEYU」，首家旗艦店插旗台中黎明商圈，4月3日開幕，第二店4月下旬落腳勤美商圈。吉嶼山茶最具代表性的設計是將高山茶湯凝結成花形冰磚，隨著冰花融化、茶香回甘在口中，為台灣的手搖飲市場帶來全新的儀式感體驗。首間旗艦店-台中黎明店 4 月 1 日起試營運、指定商品買一送一，4月3日開幕日再推出前50名消費者，明星商品-輕烏龍茶磚奶免費贈活動，還有其他多項開幕優惠，邀請大家一同感受「花開吉來，島嶼豐味」的好運時刻。吉嶼山茶以「島嶼風土」為核心靈感，邀請百年茶廠入主加持、選用台灣品牌「百二歲」和「華岡」的珍貴好茶，其中「百二歲冬片烏龍」，採珍貴獨特花茶香氣，發酵與焙火工序精準控制；旗艦款「華剛東方美人」則以天然小葉種茶菁與蜂蜜自然育養，透過店內職人現場沖煮，將茶葉淬鍊的原汁原味展現，獻給真正懂茶的人。吉嶼山茶不僅在產品用心專注，在空間打造上則請來台中知名設計品牌-生活起物，以河流概念錨定品牌調性，透過圓弧形吧檯與空間內銀、白色系交織，打造屬於吉嶼山茶專屬語彙的茶飲空間，相當吸睛。吉嶼山茶除了百年茶廠加持，更透過小農獵人找出即將消失的台灣味「酸柑」入茶。酸柑為台灣客家傳統文化特色之一，製作過程中需耗時大量人力與時間成本，更需透過古法釀造才能得出珍貴酸柑茶；而季節限定的珍稀品”龍眼花的蜜蜜系列”，以春日盛開的純淨龍眼花與費時熟成封蓋的頂級龍眼蜜完美交融，茶湯淡雅清香、蜜韻醇厚層次悠長。吉嶼山茶GEEYU與人氣烘焙品牌_小熊菓子同屬姊妹品牌，在母集團的烘焙優勢下，這次吉嶼山茶旗艦店也將烘焙自信作導入店內，推出層次分明酥脆的蛋塔和現灌奶芙，蛋塔共有三款除了經典原味外，還有奢華吸睛的「金箔布朗尼」和鹹甜交織的「炙燒甜玉米」口味；精緻的奶芙則以及提拉米蘇、開心果和經典卡士達口味為主，讓每個品茶時刻都能有甜蜜滋味，是吉嶼山茶一大特色。