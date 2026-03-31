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▲波奇波奇以原型食物專家為品牌核心，強調以原型食物為基礎，搭配優質蛋白海鮮與多元食材，提供消費者營養均衡的飲食選擇。（圖／業者提供）

▲西門店空間規劃續品牌純淨、友善價值觀，期望消費者在用餐過程中不只補給營養，也能找到片刻放鬆的空間。（圖／業者提供）

均衡飲食意識抬頭與外食比例攀升，讓「吃得剛剛好」成為消費者新選擇。台中起家，主打原型食物的波奇碗品牌「PokéPoké・波奇波奇」，看好外食族日常營養補給市場商機，繼南向高雄展店後，近期進駐台南小北商圈成立西門店，4月2日起三天試營運期間，推出三碗499元限量優惠組合，提升消費體驗與品牌觸及。台南餐飲市場一向以傳統便當、小吃與高口味餐食為主。近年隨著生活節奏加快與飲食均衡意識提升，消費者對「清爽、均衡、低負擔」的餐點需求逐步浮現。根據Google Trends數據顯示，「健康餐」、「低GI飲食」等關鍵字搜尋量，近三年呈穩定成長趨勢，顯示均衡飲食已從小眾走向日常化。PokéPoké波奇波奇以「原型食物專家」為品牌核心定位，強調以原型食物為基礎，搭配優質蛋白海鮮與多元食材，提供消費者在忙碌生活中營養均衡的飲食選擇。品牌表示，目前全台門市據點持續拓展，並觀察到都會區消費者，對均衡飲食餐點的追求與回購頻率逐步提升，顯示市場接受度穩定成長。台南西門店在空間設計上延續品牌純淨、友善的品牌價值觀，整體以柔和燈光與自然材質為主軸，搭配木質桌椅與植栽元素，營造出輕鬆且具有呼吸感的用餐氛圍。店內以開放式吧台呈現餐點製作過程，結合「CREATE YOUR OWN」與「KEEP ORIGIN, STAY PURE」等品牌標語，傳遞原型食材與純粹飲食的核心理念。空間規劃上，透過高腳吧台區與座位區的分層配置，兼顧個人快速用餐與朋友聚餐需求，搭配溫潤色調與簡約線條設計，讓整體環境不僅具備現代感，也保有日常可親近的舒適感。品牌期望消費者在用餐過程中，不只是補充能量，也能在節奏緊湊的生活中，找到片刻放鬆的空間。此次台南西門店選址小北商圈，鎖定學生族群與上班族密集的高頻外食場域。試營運期間（4月2日至4月4日）適逢清明連假，品牌推出「三碗499元」限量優惠組合，每日限量100組，主打奶香芥末鮭魚、油醋干貝蝦與墨西哥起司雞三款人氣餐點，鎖定朋友聚餐與家庭共享情境，提升消費體驗與品牌觸及。PokéPoké波奇波奇品牌代表Tina指出，台南西門店不僅是品牌拓展市場的重要里程碑，未來也將依據消費者回購行為與產品偏好進行優化，作為後續展店策略的重要參考。PokéPoké・波奇波奇台南西門店預計於4月10日正式開幕，開幕首三日推出指定品項買一送一、新舊會員同享專屬優惠，進一步強化顧客回流與品牌黏著度，期望在競爭激烈的台南餐飲市場中，建立「營養均衡外食日常化」的新選擇。