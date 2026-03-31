由世界級天團BTS成員金泰亨（V）代言、在韓國擁有三千間門市的「韓國咖啡」霸主 Compose Coffee 台灣首店，3月30日試營運首天便引發全台「阿米（ARMY）」排隊熱潮。面對昨日爆量人潮造成機器過熱，官方於今（31）日試營運第二天緊急公告「最新 3 大規則」，除了提早營業，更宣布這款必喝的 BTS 咖啡將採限購制、每人限購 2 杯，並對機台設置「午休時間」。
南京復興咖啡戰場！試營運「最新 3 規則」看這裡
落腳於台北市中山區南京復興咖啡戰區（捷運站 1 號出口旁）的 Compose Coffee 台灣首店，今（31）在官方Threads上針對昨日的排隊亂象發布最新公告。為了維持服務品質與機台壽命，請各位朝聖粉絲務必遵守以下規範：
目前 Compose Coffee 台灣門市仍維持超親民的平價策略，招牌「韓國咖啡」冰美式僅需 45 元，在競爭激烈的南京復興咖啡商圈極具吸引力。品牌小編在社群驚呼：「台灣的熱情真的太狂了！」建議想收集 V 杯套與搶喝特調的親估們，要拿出百米衝刺的速度一早卡位。
許多網友對營運方案微調表示支持：「有午休時間比較好」、「快來南部 南部的阿米也很熱情喔喔喔喔，機器可能就要休息更久了」、「金泰亨的魅力太強，限購 2 杯比較公平」。這款主打平價的韓國咖啡雖然品項暫無韓國多元，但 V 的聯名效應已讓現場大排長龍，成為台北近期最熱門的打卡點。
2026 朝聖提醒：想喝 BTS 咖啡避開「機台午休」
若您計畫前往朝聖這款由金泰亨代言的 Compose Coffee，請務必避開 11:00-12:00 的機台休息時間。隨著 V 杯套與特調改為限量供應，這波 BTS 咖啡熱潮短時間內恐難平息。建議讀者早起卡位，並隨時關注官方社群動態，才不會在南京復興咖啡門市現場排到無語。
☕ Compose Coffee 台北南京復興店小檔案
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落腳於台北市中山區南京復興咖啡戰區（捷運站 1 號出口旁）的 Compose Coffee 台灣首店，今（31）在官方Threads上針對昨日的排隊亂象發布最新公告。為了維持服務品質與機台壽命，請各位朝聖粉絲務必遵守以下規範：
- 營業時間調整 & 機台午休： 營業時間調整為 07:00-17:00。但為了防止機器過熱，11:00-12:00 將暫停供餐 1 小時，讓機台與員工充電，請民眾避開此段時間以免撲空。
- 每人限購 2 杯： 為了確保每位遠道而來的粉絲都能拿到珍貴的「金泰亨聯名杯套」，目前採取限購制，每人限買 2 杯。
- V 特調每日限量： 粉絲必喝的 BTS 咖啡清單中的「柚香協奏曲」改為每日限量供應，其餘品項則依現場實際公告為準。
目前 Compose Coffee 台灣門市仍維持超親民的平價策略，招牌「韓國咖啡」冰美式僅需 45 元，在競爭激烈的南京復興咖啡商圈極具吸引力。品牌小編在社群驚呼：「台灣的熱情真的太狂了！」建議想收集 V 杯套與搶喝特調的親估們，要拿出百米衝刺的速度一早卡位。
許多網友對營運方案微調表示支持：「有午休時間比較好」、「快來南部 南部的阿米也很熱情喔喔喔喔，機器可能就要休息更久了」、「金泰亨的魅力太強，限購 2 杯比較公平」。這款主打平價的韓國咖啡雖然品項暫無韓國多元，但 V 的聯名效應已讓現場大排長龍，成為台北近期最熱門的打卡點。
若您計畫前往朝聖這款由金泰亨代言的 Compose Coffee，請務必避開 11:00-12:00 的機台休息時間。隨著 V 杯套與特調改為限量供應，這波 BTS 咖啡熱潮短時間內恐難平息。建議讀者早起卡位，並隨時關注官方社群動態，才不會在南京復興咖啡門市現場排到無語。
☕ Compose Coffee 台北南京復興店小檔案
- 地址： 台北市中山區遼寧街 116 巷 2 號（近捷運南京復興站 1 號出口）
- 試營運日期： 即日起至官方公告正式開幕止
- 營運時間： 07:00 - 17:00（※ 11:00 - 12:00 為機台充電休息時間，不供餐）
- 服務項目： 外帶、自助點餐機服務
- 必喝推薦： 招牌冰美式（試營運價 45 元）、V 特調「柚香協奏曲」（每日限量）
- 限定活動： 購買任一飲品即贈「BTS V 限量杯套」乙個（每人限購 2 杯，送完為止）