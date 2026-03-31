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美國與伊朗戰爭持續，稍早美國與以色列再度對伊朗發動攻勢，伊朗也持續對波斯灣地區國家的美軍基地展開打擊。白宮透露美國總統川普（Donald Trump）可能會呼籲阿拉伯國家承擔伊朗戰爭的相關費用，稍早伊朗外交部長像沙烏地阿拉伯等阿拉伯兄弟國家喊話，呼籲團結趕走美軍。根據伊朗國營媒體Press TV報導，伊朗外交部長阿拉格齊（Seyed Abbas Araghchi）週一在社群平台 X 上強調伊斯蘭共和國致力於穆斯林國家之間的團結，並始終專注於捍衛主權，對抗那些製造不穩定的勢力。阿拉格齊表示，「伊朗尊重沙烏地阿拉伯王國，並視其為兄弟國家」，他並強調，伊朗一貫的政策是促進鄰國關係，以及伊斯蘭世界內部的團結。阿拉格齊明確指出，伊朗的防禦性行動並非針對地區內的穆斯林兄弟國家，而僅針對「那些不尊重阿拉伯人或伊朗人、也無法提供任何安全保障的侵略者」。阿拉格齊還讚譽伊朗武裝部隊近期行動的成果，「只要看看我們對他們空中指揮系統所做的事就知道了」，最後向阿拉伯世界國家喊話，「是時候將美軍驅逐出去。」伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）近期則與美國總統川普上演社群大戰，在社群平台X調侃，美國在美股開盤前放出的消息，是為了獲利了結的誘餌，都是「反指標」，直接調侃川普，「要在他們拉高價格時做空、出貨時做多。」卡利巴夫還提到，「敵人(指美國)一邊把自己的欲望包裝成新聞進行宣傳，同時又威脅我們的國家。這是個重大錯誤。如果他們攻擊一個目標，將會遭到數倍的還擊。」卡利巴夫強調，在最高領袖的領導下，伊朗人民將讓敵人為這場侵略感到後悔，並奪回屬於自己的權利。