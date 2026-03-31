受到中東局勢影響，全球股市近期波動劇烈，美國經濟是否能夠維持堅挺或者會滑入衰退，也格外受到外界關注。對此，華爾街資深經濟學家示警，一項名為「沃爾瑪衰退指標」（Walmart Recession Signal，WRS）的模型顯示，美國經濟出現下滑風險的可能性正在增加。
根據《商業內幕》報導，「沃爾瑪衰退指標」是由資深經濟學家、前Leuthold Group首席投資策略師保爾森（Jim Paulsen）所建立，該指標將沃爾瑪股價與一籃子奢侈品股票進行比較，基本邏輯是數值越高，美國經濟出現劇烈下滑的風險就越大，而目前「沃爾瑪衰退指標」已經來到2008年全球金融風暴以來的最高水準。
平價經濟崛起呈現警訊
沃爾瑪衰退指標背後的邏輯在於，當經濟放緩時，消費者會傾向從高端奢侈品牌轉向諸如沃爾瑪這樣的平價零售商，因而推升沃爾瑪股價，讓沃爾瑪股價表現大幅超越奢侈品牌。保爾森指出，在過去4次美國經濟下行前，沃爾瑪衰退指標都曾顯著上升，因此，沃爾瑪衰退指標上升可能意味著經濟衰退或放緩即將到來，「沃爾瑪衰退指標正越來越大聲地提醒人們，對美國經濟保持謹慎」。
保爾森表示，如果伊朗戰爭能迅速落幕，「今年或許可以避免正式陷入衰退，但我愈來愈相信，美國經濟正出現顯著放緩」。在沃爾瑪衰退指標飆升的背景下，保爾森認為這意味著中低收入族群壓力加大、經濟壓力正從收入分配的底層向上蔓延；私募信貸市場金融風險升溫、就業市場潛在疲軟的徵兆等等。
隨著伊朗戰爭持續，市場對經濟衰退的預期也逐漸升高。包括高盛（Goldman Sachs）與BCA Research等華爾街投資機構，均已上調未來12個月的衰退機率，主因是油價飆升帶來的連鎖效應。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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平價經濟崛起呈現警訊
沃爾瑪衰退指標背後的邏輯在於，當經濟放緩時，消費者會傾向從高端奢侈品牌轉向諸如沃爾瑪這樣的平價零售商，因而推升沃爾瑪股價，讓沃爾瑪股價表現大幅超越奢侈品牌。保爾森指出，在過去4次美國經濟下行前，沃爾瑪衰退指標都曾顯著上升，因此，沃爾瑪衰退指標上升可能意味著經濟衰退或放緩即將到來，「沃爾瑪衰退指標正越來越大聲地提醒人們，對美國經濟保持謹慎」。
保爾森表示，如果伊朗戰爭能迅速落幕，「今年或許可以避免正式陷入衰退，但我愈來愈相信，美國經濟正出現顯著放緩」。在沃爾瑪衰退指標飆升的背景下，保爾森認為這意味著中低收入族群壓力加大、經濟壓力正從收入分配的底層向上蔓延；私募信貸市場金融風險升溫、就業市場潛在疲軟的徵兆等等。
隨著伊朗戰爭持續，市場對經濟衰退的預期也逐漸升高。包括高盛（Goldman Sachs）與BCA Research等華爾街投資機構，均已上調未來12個月的衰退機率，主因是油價飆升帶來的連鎖效應。
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