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價格數據：Fat Boy 現折 30 萬、Sportster S 下殺 83 折

Fat Boy ： 定價 137.9 萬元起，好市多專案價現折 30 萬元，成交價降至 107.9 萬元起。

： 定價 137.9 萬元起，好市多專案價現折 30 萬元，成交價降至 107.9 萬元起。 Sportster S： 定價 92.9 萬元起，好市多特惠價下殺至 76.9 萬元起。折扣幅度約為 17%（即 8.3 折），為該車款近年在台較大的降價幅度。

▲特展車款實拍。前景為專案價現折 30 萬元的 Fat Boy，背景則為搭載水冷引擎的 Sportster S 。展出期限至 4 月 26 日 。（圖／業者提供）

1.3 萬優惠組成：5,000 元抵用券加 7,990 元配件禮

黑鑽專屬： 成交贈送 Costco 實體賣場商品抵用券 5,000 元。（限原購車賣場使用）

成交贈送 Costco 實體賣場商品抵用券 5,000 元。（限原購車賣場使用） 黑鑽實用配件（二選一）：

1. HP M700 Pro 旗艦行車記錄器： 市價 7,990 元，提供高規格影像紀錄功能。

2. 免費重機考照課程： 針對尚未取得執照的消費者，由品牌方全額贊助大型重機考照費用。

▲好市多黑鑽會員購車禮。現場訂車除享專案價，黑鑽會員加贈 5,000 元商品券，並提供行車紀錄器或免費考照二選一。（圖／業者提供）

車款速覽：水冷科技 Sportster S 與經典鍍鉻 Fat Boy

買了能退嗎？官方回應：汽機車不可退貨

北部地區：台北內湖店、新竹店 。

中部地區：台中北屯店 。

南部地區：高雄中華店 。

美式賣場好市多（Costco）的價格從不讓人失望！Harley-Davidson 宣布，即日起至 4 月 26 日，在 Costco 全台四店展開限時特展。經典款 Fat Boy 車款直接現折 30 萬元，黑鑽卡會員購車再享好市多賣場購物金等近1.3萬元優惠。本次特展最受關注的重點在於直降折扣，業者雖沒有公開車價，但據悉降價幅度很殺，顯著降低了購置哈雷重機的資金門檻：除了車價調降，於特展現場訂車的好市多黑鑽會員另享有總價值約 1.3 萬元的專案禮遇：特展同步展出兩款不同定位的車型。Sportster™ S 搭載，具備強勁扭力與科技感戰鬥外觀 ；經典款 Fat Boy™ 則以標誌性的為特徵，展現機械美學與品牌圖騰地位 。針對大眾好奇的退貨規定，哈雷經銷商於前一次特展開賣時曾明確表示，。業者說明，包含客製化、特別商品及汽機車類產品皆不適用一般退貨機制，但廠商本次特展於以下門市同步啟動 ：