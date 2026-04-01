揮別 3 月，迎來充滿希望的 4 月。根據《搜狐網》最新運勢專欄指出，本月陽氣漸盛，天地間財氣跟著活絡 。對於想要擺脫過去陰霾的民眾來說，本月是一個轉運的關鍵點 。命理專家點名共有 7 個生肖深受老天爺眷顧，不僅能借力貴人讓事業乘風破浪，更有望「腳踩聚寶盆」，迎來收入倍增、福祿縈繞的黃金期 。

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📊 2026 年 4 月生肖轉運攻略表

運勢類型 領先生肖 核心攻略
事業飆升

虎、蛇、龍、馬

搶占先機、展現才華、借力貴人
收入翻倍

猴、兔 

靈活變通、開發副業、巧思生財
穩健聚財

規避風險、扎實積累、細水長流
事業領航：4 生肖翻身「事業飆升」搶占先機

本月在職場競爭中，這四個生肖最具備領航者姿態，能將努力轉化為驚人財富：

  • 生肖虎：運勢如同春日萬物般欣欣向榮 。憑藉敏銳洞察力與果斷決策力，能迅速搶占市場先機，晉升機會多且正、偏財運皆旺 。
  • 生肖龍：逢「飛龍在天」格局，職場上有領導賞識並交付重擔 。因「比肩助身」格局讓自身決策更果斷，財源穩步豐沛 。
  • 生肖蛇：憑藉冷静謀略捕捉他人忽視的商機 。能高效完成任務並獲得認可，投資、股票等方面可能有不錯收益 。
  • 生肖馬：走「食傷生財」大運，個人的才華與能力可轉化為實質財富 。職場成果亮眼，收入自然水漲船高 。
▲職場轉運契機已到！ 屬虎、龍、蛇、馬者 4 月事業運飆升，憑藉敏銳眼光與果斷決策，最易在競爭中搶占市場先機。（示意圖／NOWNEWS資料照）
▲職場轉運契機已到！ 屬虎、龍、蛇、馬者 4 月事業運飆升，憑藉敏銳眼光與果斷決策，最易在競爭中搶占市場先機。（示意圖／NOWNEWS資料照）
財氣盈門：3 生肖「收入翻倍」漲不停

除了主業穩健，這三個生肖在 4 月份更具備「靈活生財」特質，利於財富累積：

  • 生肖猴：逢「驛馬」星動帶動新機遇 。雖然奔波但商機滿倉，能透過朋友介紹或兼職打開新的多元財路 。
  • 生肖兔：職場狀態極佳，能透過靈動巧思解決難題 。憑藉良好人際關係獲得額外合作機會或意外紅包，讓收入漲不停 。
  • 生肖豬：有「天乙」貴人星護身，能有效規避投資風險 。客源穩定且回頭客多，細水長流的積累模式讓財富穩定增長 。
💡老師提醒：
4 月是充滿希望的月份。只要保持積極的心態並踏實做事，無論是否名列這 7 個生肖，都能抓準天時脈動，開啟專屬的財富聚寶盆。 

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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