我是廣告 請繼續往下閱讀

▲滿島光《踊るノアール》的封面照，早備註攝影師是老公Keisuke Asano。（圖／IG@hikarimitsushima）

滿島光早偷偷放閃 老公淺野啓介拍攝大作公開

淺野啓介是模特兒也是攝影師 13歲法國發跡

▲滿島光老公淺野啓介（如圖）是身高180的模特兒天菜，除了是大品牌御用的對象，他也是名攝影師。（圖／IG@keisukeasano_）

日本女神滿島光昨（30）日宣布結婚，老公是小她8歲的淺野啓介（淺野啟介,Keisuke Asano），他除了是紀梵希、Calvin Klein、Levi’s等知名品牌御用模特兒，也是一名攝影師；在發表婚訊前，滿島光曾在3月27日偷偷放閃，公開由淺野啓介拍攝的《踊るノアール》單曲封面，驚呆網友：「原來這張照片是老公拍的！」滿島光宣布再婚淺野啓介與懷孕的喜訊後，外界才發現，這段戀情其實早就默默藏在作品中；在婚訊公開前的3月27日，她就確定擔任全球黑膠盛事「RECORD STORE DAY 2026」宣傳大使，並與樂團cero合作推出單曲《踊るノアール》，整個企劃視覺封面，就是由淺野啓介掌鏡拍攝。《踊るノアール》封面是滿島光躺在床上，雙手用拇指與食指比出像拿相機的手勢，放在臉前的照片，仔細看製作名單，會發現標註「Photograph（cover）Keisuke Asano」，也就是由淺野親自拍攝，整體呈現出滿島光自然、柔和氛圍的可愛視角，而封面角落的俏皮插圖，則是由滿島光親手設計。這張照片在X上引發熱烈討論，網友看到攝影師名字後才發現2人的關係，紛紛留言：「我剛好在查這張視覺照片的攝影師是誰，結果竟然就是她老公」、「原來這張照片是老公拍的！看到她這麼幸福真的很替她開心」、「是夫妻聯手的作品」。至於滿島光另一半淺野啓介到底是誰？根據官方網站資料，他1994年於北海道札幌出生，13歲在法國開啟模特生涯，目前往返日本與紐約兩地生活。從所屬模特兒經紀公司的作品集來看，他曾為紀梵希、Calvin Klein、Levi’s等知名品牌拍攝廣告，目前仍在時尚圈活動中。除了模特兒身分，淺野啓介也是名攝影師，簡介中提到，他從模特兒展開職涯，在時尚產業累積經驗的過程中培養出對攝影的熱情，也投入大量時間精進攝影技術。他的官方網站上，滿島光2010年曾與電影導演石井裕也結婚，2016年1月離婚。過了10年展開新人生，昨天在IG宣布再婚淺野啓介，也證實先有後婚，目前懷孕中，她寫下：「在身邊人的支持與溫暖陪伴下，現在把身心健康放在第一位，過著感受到幸福與奇蹟的每一天。希望大家能溫柔守護我們，也謝謝一直以來支持與照顧我們的人，未來也請多多指教。」