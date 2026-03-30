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▲淺野啓介替很多品牌拍過時尚大片、形象照。（圖／IG@keisukeasano_）

滿島光老公是天菜模特兒 13歲就當模特兒

滿島光談差8歲姐弟戀 老公今年32歲

日本40歲女星滿島光今（30）日親自宣布與模特兒淺野啓介（淺野啟介,Keisuke Asano）登記結婚，同步公開懷孕喜訊，消息一出不只震撼演藝圈，也讓外界焦點瞬間轉向這位「神祕老公」身上！淺野啓介是誰？他1994年3月25日出生，今年32歲，來自北海道札幌市，身高180公分，三圍92／76／90，外型濃眉大眼、五官深邃，是典型高規格時尚模特兒，目前隸屬NEXT Management，以紐約與日本兩地為據點活動，IG上滿滿時裝大片與品牌形象照，被網友狂刷「根本時尚圈天菜」。淺野啓介很早就出道，13歲就在法國開啟模特生涯，青少年時期就混在歐洲時尚圈，後來2016年直接移居紐約發展，2020年回到東京後還推出個人雜誌《WET BRICKS》。他曾在2018年拿下Models.com年度模特產業獎（社群媒體之星-男），之後陸續參與拍攝《Esquire》、《GQ JAPAN》等時尚雜誌，2022年還替COS拍攝春夏形象廣告，IG上都是滿滿的成果帥照，帳號則為「keisukeasano_」。淺野啓介的外型部分則是俐落短髮、輪廓立體，加上好到誇張的身材比例：身高180公分，三圍92／76／90，完全是伸展台跟鏡頭都吃香的類型，難怪這次滿島光一公開結婚，大家第一反應不是震驚，而是直接開始搜尋「老公是誰」，結果一看照片紛紛認證「淺野啓介也太帥了吧」。滿島光今年40歲，曾跟導演石井裕也有過一段婚姻，不過已於2016年離婚。她今天宣布再婚，老公是小8歲的淺野啓介，2人稍早共同發布聲明宣布今天登記結婚，他們也承認先有後婚，目前懷孕但未透露幾週，也未公開2人如何認識到交往，「目前我們以身心健康為第一優先，度過著感受到幸福與奇蹟的每一天，如果能溫柔地守望著我們，將會非常感激，一直支持我們的各位，以及平時照顧我們的大家」。