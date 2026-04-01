今天是4月1日愚人節，有不少人會趁今天跟親朋好友開開玩笑，其中又以LINE、IG（Instagram）等整人訊息最受歡迎，現在不僅可以依靠AI製作整人小短片，還可以發送假紅包，或是用簡單複製、傳送訊息，就能對朋友惡作劇，你準備好「無傷大雅」的整人招式了嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理了5招整人方法，讓你在愚人節應景開玩笑。
整人招式1：傳LINE、IG訊息
愚人節整人最快速的方式，就是傳送「令人誤會的訊息」，像是在IG訊息中傳送「在他的限時動態中提及了你」、「▶︎ 相片」、「2則新訊息」、「▶ ıı||ıı|ıı|ı|ıı|ı||ıı 0:17」、「正在輸入訊息……」等文字；LINE的部分也可以傳送「📞未接來電」、「⋯⋯顯示更多」。
整人招式2：AI影片
可運用TopMediai生成AI影片，只要把你想生成的騙人影片情節，就能生成相關影片內容，像是設計一段開頭文字是「重大消息宣布」，後面再接搞笑影片。
整人招式3：發送LINE假紅包
可使用LINE紅包整人網址，製作假的LINE紅包訊息，在網站自訂紅包文字、金額、樣式，傳到LINE群組或對話裡，只要朋友滿心期待點開，就會彈出一張貼圖，貼圖內容也可以自訂，像是「哈！被我騙到了！」等。
整人招式4：傳圖片假裝是影片
可以在圖片上加上三角形的播放鍵圖案，下方打上秒數，假裝是影片傳送給朋友。
整人招式5：LINE貼圖整人
LINE除了傳送訊息、圖片之外，也可以傳「整人貼圖」，像是「螢幕上有毛」的貼圖，就很適合傳給朋友，假裝螢幕上有毛；還有「超實用整人專用大反轉嗆人貼圖」，傳出去之後會變化成不同文字，像是貼圖文字原本是「我愛你」，過一下就會變成「騙你的」；另外，也有「惱人的蒼蠅」貼圖，會讓收到訊息的朋友以為手機上有蒼蠅。
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愚人節整人最快速的方式，就是傳送「令人誤會的訊息」，像是在IG訊息中傳送「在他的限時動態中提及了你」、「▶︎ 相片」、「2則新訊息」、「▶ ıı||ıı|ıı|ı|ıı|ı||ıı 0:17」、「正在輸入訊息……」等文字；LINE的部分也可以傳送「📞未接來電」、「⋯⋯顯示更多」。
可運用TopMediai生成AI影片，只要把你想生成的騙人影片情節，就能生成相關影片內容，像是設計一段開頭文字是「重大消息宣布」，後面再接搞笑影片。
整人招式3：發送LINE假紅包
可使用LINE紅包整人網址，製作假的LINE紅包訊息，在網站自訂紅包文字、金額、樣式，傳到LINE群組或對話裡，只要朋友滿心期待點開，就會彈出一張貼圖，貼圖內容也可以自訂，像是「哈！被我騙到了！」等。
整人招式4：傳圖片假裝是影片
可以在圖片上加上三角形的播放鍵圖案，下方打上秒數，假裝是影片傳送給朋友。
整人招式5：LINE貼圖整人
LINE除了傳送訊息、圖片之外，也可以傳「整人貼圖」，像是「螢幕上有毛」的貼圖，就很適合傳給朋友，假裝螢幕上有毛；還有「超實用整人專用大反轉嗆人貼圖」，傳出去之後會變化成不同文字，像是貼圖文字原本是「我愛你」，過一下就會變成「騙你的」；另外，也有「惱人的蒼蠅」貼圖，會讓收到訊息的朋友以為手機上有蒼蠅。