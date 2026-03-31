伊朗戰爭持續，根據美國汽車協會（AAA）統計，美國全國平均汽油價格本週一正式漲破每加侖4美元，創下2022年俄烏戰爭爆發以來的新高，且達到4美元整數的心理關卡，對一般民眾來說感受更加深刻。民調顯示，有48％的美國民眾認為高油價應歸咎於川普政府。
根據《Axios》報導，伊朗戰爭爆發超過一個月，由於荷姆茲海峽仍然對大多數船隻關閉，導致全球能源供應緊張，油價持續劇烈波動，而這也直接衝擊到美國各地加油站的消費者，全國普通無鉛汽油的平均價格本週一來到每加侖4.018美元，中級汽油為每加侖4.541美元，高級汽油為每加侖4.904美元，柴油則是每加侖5.454美元。
各州情況略有出入，在加州，普通汽油的價格達到每加侖5.887美元，而產油重鎮俄克拉荷馬州則是全美加油最便宜的地方，平均每加侖3.272美元。在美國與以色列2月28日襲擊伊朗前，全美普通汽油的平均價格為每加侖2.98美元。這也是俄烏戰爭爆發以來，全美平均汽油價格第一次漲破每加侖4美元的大關，2022年6月當時，全美平均汽油價格曾創下每加侖5.03美元的最高紀錄。
根據一項最新民意調查顯示，48％的美國人將油價飆升歸咎於川普政府，16％的美國人將責任歸咎於石油和天然氣公司，13％的美國人將責任歸咎於全球市場，還有11％的美國人認為這是前總統拜登的責任。根據另份民意調查，87％的受訪者預計隨著戰爭持續，汽油價格仍會上漲；55％的受訪者表示，不斷上漲的油價「在某種程度上」影響了他們的家庭預算收支。
全球油價在週二目前大致持平，由於有關伊朗戰爭的走向存在各類相互矛盾的信號，市場仍在努力評估目前中東局勢究竟如何。
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各州情況略有出入，在加州，普通汽油的價格達到每加侖5.887美元，而產油重鎮俄克拉荷馬州則是全美加油最便宜的地方，平均每加侖3.272美元。在美國與以色列2月28日襲擊伊朗前，全美普通汽油的平均價格為每加侖2.98美元。這也是俄烏戰爭爆發以來，全美平均汽油價格第一次漲破每加侖4美元的大關，2022年6月當時，全美平均汽油價格曾創下每加侖5.03美元的最高紀錄。
根據一項最新民意調查顯示，48％的美國人將油價飆升歸咎於川普政府，16％的美國人將責任歸咎於石油和天然氣公司，13％的美國人將責任歸咎於全球市場，還有11％的美國人認為這是前總統拜登的責任。根據另份民意調查，87％的受訪者預計隨著戰爭持續，汽油價格仍會上漲；55％的受訪者表示，不斷上漲的油價「在某種程度上」影響了他們的家庭預算收支。
全球油價在週二目前大致持平，由於有關伊朗戰爭的走向存在各類相互矛盾的信號，市場仍在努力評估目前中東局勢究竟如何。
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