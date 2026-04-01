這真的不是愚人節玩笑！好市多（Costco） 醞釀已久的會費調漲計畫，自今日（4 月 1 日）起正式啟動。本次調整中，最令市場震撼的是「商業副卡」一次調升 600 元，漲幅高達 66.7%；不過，官方也同步祭出配套，首度讓副卡會員也能享有「免費家庭卡」福利。面對漲價壓力，資深會員精算指出，維持凍漲的「黑鑽卡」搭配聯名卡回饋，年消費只要達「這數字」，會費就能瞬間歸零。
📊 2026 好市多會費調整一覽表
漲價配套：這張卡免費！商業副卡首送「家庭卡」
雖然商業副卡漲幅最高，但好市多也首度祭出強大配套：自 4 月 1 日起，每一張商業副卡皆可持有一張「免費家庭副卡」。
過去僅主卡會員享有此權利，新制實施後，申辦副卡的商業會員也能與家屬分享會籍。對於習慣「多人拼卡」的用戶來說，這項福利變相減輕了漲價帶來的負擔，成為本次調整中唯一的「免費」亮點。
這福利狠贏日韓：黑鑽卡回饋上限「全球第二高」
雖然基礎會費調升，但台灣黑鑽卡的優勢在於其回饋上限。年度 2% 回饋上限額度高達新台幣 3 萬元，不僅狠贏日韓，更穩坐全球第二高。配合富邦好市多聯名卡，店內消費更有 2% 好多金回饋無上限，兩者疊加的回饋力道極其驚人。
內行精算：你適合升級黑鑽卡嗎？「歸零公式」曝光
由於黑鑽卡年費維持 3,000 元凍漲，對於每年消費額穩定的家庭，搭配聯名卡（好多金）的回饋，可以輕易抵銷會費。
PTT 熱議「為什麼大家愛去？」 網兩極化戰翻：回本靠這招
針對會費起漲，PTT 論壇 上一篇「為什麼大家這麼愛去好市多」的討論帖引發熱烈迴響。面對調漲至 1,500 元的年費，網友正反意見兩極，但也點出了「不剪卡」的真實生存法則：
即日起前往全台好市多申辦或續約，皆適用最新會費制。建議會員出發前先登入 好市多會員查詢 系統確認到期日。雖然會費調漲，但只要善用「免費家庭卡」與「加油站」功能，依然是目前不少台灣家庭採買的首選。
💡 好市多 4/1 漲價與回饋金常見問題 FAQ
Q1：商業副卡送的「免費家庭卡」，申辦有限制嗎？
有的。 該張免費家庭卡僅限給副卡持有人的「配偶、父母或同住子女（需年滿18歲）」，且申辦時需攜帶身分證件證明居住地址或親屬關係。
Q2：黑鑽卡的「2% 回饋金」什麼時候發放？
系統會在您會員卡到期前 2 個月的 1 號自動核發。例如 6 月到期的會員，4 月 1 日就會在 APP 看到回饋金，可用於折抵會費或賣場消費。
Q3：聯名卡的「好多金」沒用完會怎樣？
會直接蒸發！ 去年累積的好多金有效期限只到今年 3 月 31 日 23:59。若未能在午夜前完成折抵（可臨櫃折抵會費或線上購物使用），剩餘金額將歸零。
Q4：黑鑽回饋金可以跟好多金「同時折抵」嗎？
可以。 這是資深會員最推薦的「零元續約」大法。結帳時主動告知店員「兩項回饋都要抵扣」，即可最大化節省現金支出。
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|會員類別
|原版年費
|2026/4/1 新制年費
|實質漲幅
|金星主卡
|1,350 元
|1,500 元
|+150 元
|商業主卡
|1,150 元
|1,500 元
|+350 元
|商業副卡
|900 元
|1,500 元
|+600 元
|黑鑽卡 (Executive)
|3,000 元
|3,000 元 (不變)
|0 元
雖然商業副卡漲幅最高，但好市多也首度祭出強大配套：自 4 月 1 日起，每一張商業副卡皆可持有一張「免費家庭副卡」。
過去僅主卡會員享有此權利，新制實施後，申辦副卡的商業會員也能與家屬分享會籍。對於習慣「多人拼卡」的用戶來說，這項福利變相減輕了漲價帶來的負擔，成為本次調整中唯一的「免費」亮點。
這福利狠贏日韓：黑鑽卡回饋上限「全球第二高」
雖然基礎會費調升，但台灣黑鑽卡的優勢在於其回饋上限。年度 2% 回饋上限額度高達新台幣 3 萬元，不僅狠贏日韓，更穩坐全球第二高。配合富邦好市多聯名卡，店內消費更有 2% 好多金回饋無上限，兩者疊加的回饋力道極其驚人。
由於黑鑽卡年費維持 3,000 元凍漲，對於每年消費額穩定的家庭，搭配聯名卡（好多金）的回饋，可以輕易抵銷會費。
- 回本公式（抵銷價差）：
1500÷2%=75000這意味著，只要在好市多的年消費額超過 7 萬 5000 元 （平均每月約 6250 元），多賺的 2% 回饋就剛好抵消金星卡與黑鑽卡之間的價差。
- 「會費歸零」終極公式：
3000÷4%=75000若黑鑽卡（2% 回饋）搭配富邦好市多聯名卡店內消費（2% 好多金回饋），總回饋率達 4%。只要年消費額達 7 萬 5000 元（平均每月約 6250 元），累計的回饋金就剛好抵銷 3,000 元會費，實現「零元入會」的最高境界。
針對會費起漲，PTT 論壇 上一篇「為什麼大家這麼愛去好市多」的討論帖引發熱烈迴響。面對調漲至 1,500 元的年費，網友正反意見兩極，但也點出了「不剪卡」的真實生存法則：
- 正方（力挺派）：全聯太爛、加油站真香、退貨無敵
不少網友在 PTT 留言力挺，認為「全聯太爛、傳統超市有機蔬果太貴」，好市多仍是「品質最穩」的選擇。更有不少人直言，光是利用 「好市多加油站」 與市售油價的價差，「一年加油省下的錢就超過年費了」；加上「退貨不囉唆」的售後服務，大幅降低購物風險。
- 反方（酸民派）：洋蔥回本法、小家庭放到過期
針對漲價，也有酸民幽默表示「多拿兩圈洋蔥就回來了」，或計算「一個月要喝 4~5 杯續杯冷飲才能回本」；更有不少小家庭反映，好市多份量太大，「買那麼多放到過期，還不如去附近超市買少量」；也有人認為現在去逛只是為了「買一個情緒價值」。
即日起前往全台好市多申辦或續約，皆適用最新會費制。建議會員出發前先登入 好市多會員查詢 系統確認到期日。雖然會費調漲，但只要善用「免費家庭卡」與「加油站」功能，依然是目前不少台灣家庭採買的首選。
💡 好市多 4/1 漲價與回饋金常見問題 FAQ
Q1：商業副卡送的「免費家庭卡」，申辦有限制嗎？
有的。 該張免費家庭卡僅限給副卡持有人的「配偶、父母或同住子女（需年滿18歲）」，且申辦時需攜帶身分證件證明居住地址或親屬關係。
Q2：黑鑽卡的「2% 回饋金」什麼時候發放？
系統會在您會員卡到期前 2 個月的 1 號自動核發。例如 6 月到期的會員，4 月 1 日就會在 APP 看到回饋金，可用於折抵會費或賣場消費。
Q3：聯名卡的「好多金」沒用完會怎樣？
會直接蒸發！ 去年累積的好多金有效期限只到今年 3 月 31 日 23:59。若未能在午夜前完成折抵（可臨櫃折抵會費或線上購物使用），剩餘金額將歸零。
Q4：黑鑽回饋金可以跟好多金「同時折抵」嗎？
可以。 這是資深會員最推薦的「零元續約」大法。結帳時主動告知店員「兩項回饋都要抵扣」，即可最大化節省現金支出。