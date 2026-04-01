台灣虎航繼宣告「訂閱制」內容後，也宣布推出一年一度的復活節促銷，全航線都有，昨（31）日由尊榮虎VIP資格的會員先搶，今（1）日開始一連兩天至4月2日23:59止，則是開放全虎迷搶票，全航線單程未稅價最低1000元起，可購買2026年3月31日至10月24日之優惠價機位。《NOWNEWS》整理搶票規則、攻略等資訊一次看。
虎航表示，此次復活節促銷活動，涵蓋日本、韓國、泰國、越南等全航線優惠。分兩梯次促銷，昨日封館一天由「尊榮虎VIP」會員搶先，今日則開放所有人都可以搶票，同樣全航線都有優惠票價，最低未稅1000元起，限時限量，且需同時下訂來回機票，不能僅有單程。比照往例，可不同點進出但是需為同區域。
🟡「台灣虎航復活節促銷」內容一覽：
📍「全虎迷」一起搶：
開賣時間：2026年4月1日10:00 ～2026年4月2日23:59止
旅遊期間：2026年4月1日–2026年10月24日
優惠內容：全航線單程未稅價1000 / 1500 元起（限購來回）
🟡台灣虎航復活節彩蛋優惠價Q＆A與「搶票攻略」一次看：
Ｑ：本次限買來回，不限同點但限同區域的意思是？
A：不同點進出需為同區域，例如大阪進、岡山出，就是同區域，同屬於「關西四國地區」。因此為求方便，可以以「關西四國地區」區域來搜尋，就包含大阪、岡山、米子、高知四個航點（城市）。
Q：最低價是未稅1000元，所以加稅之後是多少？
A：來回含稅價是以單程未稅100元計算，所以再加上1800就是平民虎的價格。搜尋之後，特價的機票上方會有「復活節彩蛋」字樣，下方就會出現特價1000元或1500元。
Ｑ：可以一次搶多少人的票？
A：基本上此次優惠無限制，可是因為優惠票有限，可能以1~4人去搜尋為佳，人數愈少機率愈大。
長榮航空春季優惠77折起 飛東京未稅9865元起
另外，長榮航空也有「春季啟航 即刻起飛」限時優惠，購買2026年8月31日前從台灣地區出發的指定航線，即刻享優惠票價77折起，優惠到至4月20日23：59止。
長榮航空推出春季旅展精選航線77折優惠，熱門亞洲航線，包括桃園－曼谷來回最低只要4695元起）未稅）、桃園－釜山來回最低6245元起（未稅）、桃園－神戶來回最低8381元起（未稅）、最熱門的桃園－東京來回最低只要9865元起（未稅）。
美澳航線也有超值優惠，包括桃園－布里斯本來回最低1萬7024元起（未稅）、桃園－西雅圖來回最低2萬3738元起（含稅），桃園－舊金山來回最低也只要2萬4349元起（含稅）。
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📍「全虎迷」一起搶：
開賣時間：2026年4月1日10:00 ～2026年4月2日23:59止
旅遊期間：2026年4月1日–2026年10月24日
優惠內容：全航線單程未稅價1000 / 1500 元起（限購來回）
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Ｑ：本次限買來回，不限同點但限同區域的意思是？
A：不同點進出需為同區域，例如大阪進、岡山出，就是同區域，同屬於「關西四國地區」。因此為求方便，可以以「關西四國地區」區域來搜尋，就包含大阪、岡山、米子、高知四個航點（城市）。
A：來回含稅價是以單程未稅100元計算，所以再加上1800就是平民虎的價格。搜尋之後，特價的機票上方會有「復活節彩蛋」字樣，下方就會出現特價1000元或1500元。
A：基本上此次優惠無限制，可是因為優惠票有限，可能以1~4人去搜尋為佳，人數愈少機率愈大。
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另外，長榮航空也有「春季啟航 即刻起飛」限時優惠，購買2026年8月31日前從台灣地區出發的指定航線，即刻享優惠票價77折起，優惠到至4月20日23：59止。
長榮航空推出春季旅展精選航線77折優惠，熱門亞洲航線，包括桃園－曼谷來回最低只要4695元起）未稅）、桃園－釜山來回最低6245元起（未稅）、桃園－神戶來回最低8381元起（未稅）、最熱門的桃園－東京來回最低只要9865元起（未稅）。
美澳航線也有超值優惠，包括桃園－布里斯本來回最低1萬7024元起（未稅）、桃園－西雅圖來回最低2萬3738元起（含稅），桃園－舊金山來回最低也只要2萬4349元起（含稅）。