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LINE突爆發大規模盜用災情！用戶崩潰：帳號一夕之間消失

▲從昨日在社群平台上，突然有眾多用戶提到個人LINE帳號突然被盜用，表示LINE帳號突然被登出後，就無法再進行登入動作。（圖／翻攝Threads）

《NOWNEWS今日新聞》實際向LINE、台灣大哥大求證，官方表示目前都還在了解狀況中。

一票台灣大哥大用戶受害！內行急勸：快關閉語音信箱

「語音信箱也會收到，對方就可以到語音信箱去盜取你的驗證碼，大家預設語音信箱密碼基本上都沒改，所以會很輕易被取得驗證碼，防禦機制就是改信箱密碼或是關掉語音信箱」

▲有用戶建議先關閉語音信箱功能，以免被輕易取得驗證碼。（圖／翻攝Threads）

LINE突爆發盜用潮！LINE是台灣人最常使用的聊天軟體之一，但從昨（3月31日）晚間開始，突然傳出許多用戶LINE帳號被盜用，且多數是台灣大哥大的電信用戶，許多人帳號直接被登出，便再也登入不了，有許多網友提醒趕緊關閉「語音信箱」自救。針對帳號盜用情況，目前LINE官方、台灣大哥大表示還在了解狀況中。從昨日在社群平台上，突然有眾多用戶提到個人LINE帳號突然被盜用，表示LINE帳號突然被登出後，就無法再進行登入動作，期間還會收到驗證碼簡訊。但用戶沒有點擊任何連結，也沒有提供任何人驗證碼，卻硬生生被登出，帳號直接消失，只好再重新申請，且多為台灣大哥大電信用戶受害。盜用災情之大，讓一票網友崩潰表示「好多朋友、廠商，都要花時間一一找回來，用心經營的社群也不知道怎麼辦」、「我是昨晚八點多發生的，目前還沒救回」；對此，就有網友趕緊提醒關閉台灣大哥大「語音信箱」功能，表示發現不少案例都收到簡訊通知的驗證碼，至於如何關閉台灣大哥大「語音信箱」功能？