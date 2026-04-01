今天是4月1日愚人節，不僅超商、餐飲火力全開，3C網紅也不惶多讓，經常開箱、介紹Apple產品的網紅「蘋果爹」，今天推出新影片表示，Apple將推出全新「iPhone Neo」，搭載A19處理器、12GB記憶體，效能超高，售價還不到萬元！不過許多網友實際到蘋果官網查詢，發現根本沒有這項商品，才驚覺被騙了。

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不到萬元頂級規格　尺寸回歸經典小螢幕

3C網紅蘋果爹今（1）日在IGThreads等社群平台上傳一支新影片，表示蘋果「殺紅了眼」，在今天無預警發表「iPhone Neo」，入手價格比iPhone 17e還要低，只要9900元，準備橫掃低價手機市場。「iPhone Neo」不到萬元的價格，卻一樣搭載A19處理器，記憶體比MacBook Neo還多，來到12GB。

蘋果爹更聲稱，「iPhone Neo」支援完整的Apple Intelligence，直呼市面上有哪款平價手機有這麼旗艦的規格。「iPhone Neo」螢幕尺寸也回歸經典的5.4吋，也是首台正面是全螢幕的iPhone，沒有動態島、FaceID、沒有前鏡頭，為了要比iPhone 17e更低階，在背面也直接不搭載鏡頭！

▲蘋果爹稱「iPhone Neo」沒有前後鏡頭。（圖／翻攝自蘋果爹IG）
▲蘋果爹稱「iPhone Neo」沒有前後鏡頭。（圖／翻攝自蘋果爹IG）
沒鏡頭全用AI生成！眾看預購日期笑了

沒有前後鏡頭沒有辦法拍照、錄影怎麼辦？蘋果爹指出，這就是「iPhone Neo」搭載完整Apple Intelligence的原因，用戶只要說出「嘿！Siri」，就能請Apple Intelligence生成想要的照片和影片，並且全部記憶在蘋果的iCloud空間。

說到這邊已經開始有愚人節整人影片的感覺了，蘋果爹更表示，很幸運地跟以往一樣，台灣就在「iPhone Neo」首發名單之內，今天4月1日已經可以開始預購。影片一出，許多人紛紛留言「喵的，我一直在找資訊準備買」、「被騙了，害我還跑去查」、「溫馨提示：今天是4月1號」，也有人認真表示「所以出門拍個照也要叫Siri生成照片嗎」、「沒有相機就沒人買了啦」。


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