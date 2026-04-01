近期受到中東局勢動盪、全球石化供應鏈波動影響，國內市場傳出「塑膠袋缺貨」疑慮。美式賣場好市多（Costco）開第一槍，即日起針對垃圾袋、保鮮膜及夾鏈袋等共 14 項民生塑膠製品實施限購令，每卡限購一組。儘管各大通路強調供應無虞，但《NOWNEWS》記者日前實地走訪全聯福利中心，卻發現家庭必備的「耐熱袋」貨架早已空空如也，引發民眾不安。
好市多開第一槍：14 項商品每卡限購一組
好市多表示，為確保每位會員都能順利購得必需品，目前針對保鮮袋、垃圾袋及保鮮膜等商品採取「每卡每項限購一份」措施。這項限購名單範圍極廣，幾乎涵蓋所有塑膠包裝類熱銷品，總計有 14 項商品入列。
【好市多限購 14 品項完整清單】
限購令到何時？好市多：視市況「滾動式調整」
對於民眾最關心的「限購何時結束」？好市多官方回應《NOWNEWS》表示，目前廠商供貨維持正常，限購是預防性的管理措施。至於限購何時解除，則會視後續的銷售狀況與市場需求進行「滾動式調整」。 目前暫無明確的截止日期，建議會員進場採購前先確認架上公告。
記者直擊：官方稱供貨正常，全聯耐熱袋卻遭搶空
針對好市多的動作，其他量販店如家樂福、愛買目前並未跟進。全聯福利中心也對外表示，目前商品庫存充足、價格穩定，暫無限購計畫。
然而，記者日前實地走訪全聯門市發現，官方說法與現場實況存在落差。貨架上原本擺放整排、一般家庭分裝食材最常用的「耐熱袋」，目前已被清掃一空，僅剩下單價較高的特殊夾鏈袋。門市人員透露，近期因「塑膠袋缺貨」傳聞，確實有消費者出現「整疊掃貨」現象，造成短期供不應求。
政府應對：乙烯供應穩定，民眾切勿恐慌
針對這波「民生物資缺貨」疑慮，經濟部商業署澄清，國內產線具備彈性，隨時可提升產能。行政院也啟動穩定措施，4 月起凍漲液化石油氣價格，並由中油提升乙烯供應量，確保內需市場原料穩定。目前雖然部分通路出現如「全聯耐熱袋」暫時性缺貨，但政府已啟動原料優先供應機制，呼籲民眾適量購買即可，過度囤積反而會造成不必要的市場恐慌。
📍 小提醒：
今天 4 月 1 日起，前往好市多採購務必注意每卡限購一組的規定。若發現賣場有異常漲價或惡意囤積之行為，可撥打 1950 消費者服務專線或向經濟部檢舉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
好市多表示，為確保每位會員都能順利購得必需品，目前針對保鮮袋、垃圾袋及保鮮膜等商品採取「每卡每項限購一份」措施。這項限購名單範圍極廣，幾乎涵蓋所有塑膠包裝類熱銷品，總計有 14 項商品入列。
【好市多限購 14 品項完整清單】
|分類
|項目名稱
|規格說明
|垃圾袋類
|科克蘭拉繩式垃圾袋
|49 公升 × 200 入
|科克蘭垃圾袋
|37.8 公升 × 500 入
|保鮮袋類
|科克蘭雙層夾鏈冷凍保鮮袋（大）
|32 入 × 6 盒
|科克蘭雙層夾鏈冷凍保鮮袋（中）
|44 入 × 6 盒
|I Wrap Pico PE 食物保鮮袋
|1000 入
|Ziploc 雙層夾鏈冷凍保鮮袋（大）
|152 入
|Ziploc 雙層夾鏈冷凍保鮮袋
|17.7 × 18.8 公分 × 216 入
|Ziploc 拉鍊式保鮮夾鏈袋
|166 入
|Ziploc 可封式三明治保鮮袋
|580 入
|保鮮膜類
|科克蘭保鮮膜
|30.16 公分 × 231.03 公尺 × 2 入
|科克蘭保鮮膜
|30.48 公分 × 914.4 公尺
|Glad Press’n Seal 強力保鮮膜
|3 入
|Glad 佳能 PE 保鮮膜
|300 公尺 × 33 公分 × 2 入
|其他類
|EZ’n 拋棄式塑膠手套
|1000 入
對於民眾最關心的「限購何時結束」？好市多官方回應《NOWNEWS》表示，目前廠商供貨維持正常，限購是預防性的管理措施。至於限購何時解除，則會視後續的銷售狀況與市場需求進行「滾動式調整」。 目前暫無明確的截止日期，建議會員進場採購前先確認架上公告。
記者直擊：官方稱供貨正常，全聯耐熱袋卻遭搶空
針對好市多的動作，其他量販店如家樂福、愛買目前並未跟進。全聯福利中心也對外表示，目前商品庫存充足、價格穩定，暫無限購計畫。
然而，記者日前實地走訪全聯門市發現，官方說法與現場實況存在落差。貨架上原本擺放整排、一般家庭分裝食材最常用的「耐熱袋」，目前已被清掃一空，僅剩下單價較高的特殊夾鏈袋。門市人員透露，近期因「塑膠袋缺貨」傳聞，確實有消費者出現「整疊掃貨」現象，造成短期供不應求。
針對這波「民生物資缺貨」疑慮，經濟部商業署澄清，國內產線具備彈性，隨時可提升產能。行政院也啟動穩定措施，4 月起凍漲液化石油氣價格，並由中油提升乙烯供應量，確保內需市場原料穩定。目前雖然部分通路出現如「全聯耐熱袋」暫時性缺貨，但政府已啟動原料優先供應機制，呼籲民眾適量購買即可，過度囤積反而會造成不必要的市場恐慌。
📍 小提醒：
今天 4 月 1 日起，前往好市多採購務必注意每卡限購一組的規定。若發現賣場有異常漲價或惡意囤積之行為，可撥打 1950 消費者服務專線或向經濟部檢舉。