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必勝客：清明連假大披薩199元！買一送一優惠

《NOWNEWS今日新聞》記者發現，通常只在平日吃得到的大披薩199元優惠，現在假日也能爽爽吃。

大披薩199元！

「小披薩＋烤雞」買一送一！

副食買一送一！

免費送個人披薩！

▲達美樂現在買指定套餐，還送美樂蒂、酷洛米鍵帽吊飾。（圖／達美樂提供）

達美樂：「199元大披薩」加購優惠！比買一送一便宜

199元大披薩加購優惠！

記者幫大家試算，達美樂常態優惠「披薩買大送大」最便宜550元起；春假加購優惠整組498元起，比買一送一還便宜。

3個大披薩799元！

▲拿坡里大披薩買一送一！烤雞買6送3。（圖／三商餐飲提供）

拿坡里：大披薩「買一送一」！烤雞買6送3

新品大披薩買一送一！

烤雞買6送3！

清明連假及兒童節必吃，三大披薩優惠比買一送一便宜！必勝客表示，開放假日也吃得到大披薩199元、「小披薩＋烤雞」買一送一優惠；達美樂表示，消費滿299元可享「199元大披薩」加購優惠；拿坡里則有披薩買大送大、烤雞買6送3，本文整理最新速食優惠一次掌握。必勝客表示，清明連假優惠大放送！把握4月6日前開吃：◾️◾️（原價1373元），有超級夏威夷、經典海鮮四重奏等7款披薩口味可選，搭配厚燒醬烤BBQ烤雞。◾️（原價118元）。◾️（原價298元），紙包系列推薦新口味松露鮮蝦干貝燉飯、紅醬炙燒嫩雞腿燉飯共11款可選，披薩則送出日式照燒雞、雙層美式辣腸等5款口味任選。達美樂表示，推出春假限定優惠活動：◾️。加購口味包括：奶油白醬烤雞、蟹肉鮮蝦沙拉、經典四喜、道地美國、白醬彩蔬、蕃茄瑪格麗特等。◾️拿坡里表示，即日起至4月16日，清明連假也有「烤雞自由」與披薩優惠：◾️（原價880元起），指定口味包括：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。◾️（原價585元），下殺約39折、平均一塊烤雞26元有找（西湖店不適用）。