「救命！家裡廚餘滿了，今天有收垃圾嗎？」2026 年清明節今（5）日正日登場。由於適逢週日例假日，全台多數縣市環保局清潔隊進入「全面公休」狀態。這也是整個連假期間垃圾清運最艱困的一天，特別是祭祖後的廚餘與資源回收物最令人頭痛。別擔心！《NOWNEWS》為您整理出全台少數仍有服務的「救命綠洲」，這幾個特定地點與區域，今天竟然還有收！
台北市：30 處限時收受點「今日有開」
台北市民今日雖然等不到垃圾車沿線收運，但環保局於全市設有 30 處限時收受點，提供一般垃圾（需使用專用垃圾袋）、資源回收與廚餘收受服務：
新北市：請上「新北樂圾車」即時查詢定點
新北市今日同樣全線停收。若有急需丟棄廚餘或資源回收物，請立即搜尋 「新北樂圾車」 官方網站。開啟定位，網站馬上就會顯示住家附近是否有設置「定時定點收運站」或特定時段的緊急清運服務，也可手動輸入地址查詢，避免垃圾留在家中發臭。
全台唯一「清運綠洲」：這 6 區今天照常收！
當全台超過 90% 的地區都因清明節停收時，南投縣透過調休策略，成為今日全台唯一維持大規模服務的區域。以下 4 個鄉鎮市今日（4/5）維持正常沿線清運：
⚠️ 今日「全日停收」重點縣市提醒！別白跑！
除了上述特例與特定定點外，以下地區今日皆為「全面停收狀態」，請民眾暫時將垃圾留置家中，亂丟最重會被罰6000元喔：
好消息是，明天 4 月 6 日（一）連假最後一天，全台各縣市將全面恢復正常清運。雖然前兩天多數地區仍有收運，但經過今（5）一整天的清明祭祀與家庭聚餐，家中的廚餘與廢棄物難免有所累積。
預計明晚收假前將有一波清運高峰，建議民眾今晚先行將垃圾打包、分類，並利用 APP 掌握即時垃圾車最新位置，趁著開工前把「連假垃圾山」徹底清零，以清爽的心情迎接上班日！
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台北市民今日雖然等不到垃圾車沿線收運，但環保局於全市設有 30 處限時收受點，提供一般垃圾（需使用專用垃圾袋）、資源回收與廚餘收受服務：
- 大安區： 建國南路一、二段、辛亥路一段、忠孝東路三段等 7 處定點，開放至 23:00。
- 中山區： 建國北路一段、長春路 350 號（皆不含廚餘）、新生北路二段、濱江街 301 巷等處。
- 士林區： 文昌路（週日開放至 16:00）、中正路、中山北路六段。
- 其他行政區： 內湖舊宗路、南港南深路、萬華長順街、大同承德路等皆有設點。
新北市今日同樣全線停收。若有急需丟棄廚餘或資源回收物，請立即搜尋 「新北樂圾車」 官方網站。開啟定位，網站馬上就會顯示住家附近是否有設置「定時定點收運站」或特定時段的緊急清運服務，也可手動輸入地址查詢，避免垃圾留在家中發臭。
當全台超過 90% 的地區都因清明節停收時，南投縣透過調休策略，成為今日全台唯一維持大規模服務的區域。以下 4 個鄉鎮市今日（4/5）維持正常沿線清運：
- 南投市
- 草屯鎮
- 埔里鎮
- 名間鄉
除了上述特例與特定定點外，以下地區今日皆為「全面停收狀態」，請民眾暫時將垃圾留置家中，亂丟最重會被罰6000元喔：
- 六都行政區： 台中市、台南市、高雄市、桃園市今日逢週日例假，全面停收。
- 其他縣市： 基隆市、嘉義縣市、新竹縣等今日皆無清運服務。
好消息是，明天 4 月 6 日（一）連假最後一天，全台各縣市將全面恢復正常清運。雖然前兩天多數地區仍有收運，但經過今（5）一整天的清明祭祀與家庭聚餐，家中的廚餘與廢棄物難免有所累積。
預計明晚收假前將有一波清運高峰，建議民眾今晚先行將垃圾打包、分類，並利用 APP 掌握即時垃圾車最新位置，趁著開工前把「連假垃圾山」徹底清零，以清爽的心情迎接上班日！