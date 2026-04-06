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收假總動員：全台 22 縣市今日全面「恢復正常」

雙北地區 ： 台北市、新北市恢復常態清運。請市民依往常時間前往巷口等待。

： 台北市、新北市恢復常態清運。請市民依往常時間前往巷口等待。 台中、桃園、台南、高雄： 結束連假調休或例休，今日全數回歸正常收運班表。

結束連假調休或例休，今日全數回歸正常收運班表。 先前特例區： 曾於 4/4 或 4/5 調休的 南投市、草屯、埔里、名間，以及屏東佳冬、雲林元長 等地，今日亦全面恢復常態時刻。

▲連假最後一哩路！全台 22 縣市於今（4/6）日全面恢復垃圾清運，建議民眾多利用即時 APP 掌握車輛動態，趁著收假前的最後時機，將家中的祭祖廢棄物與連假垃圾一次清空，清爽迎接開工。（示意圖／記者徐銘穗攝）

清明大掃除注意！祭祖廢棄物「這3類」別亂丟

金紙灰燼（最危險） ： 務必確認 「完全熄滅」 並加入適量水浸濕，再用袋子密封後，當作「一般垃圾」丟棄，嚴禁直接倒入垃圾車以免引發悶燒。

： 務必確認 「完全熄滅」 並加入適量水浸濕，再用袋子密封後，當作「一般垃圾」丟棄，嚴禁直接倒入垃圾車以免引發悶燒。 祭祀鮮花 ： 枯萎的花束請當作「一般垃圾」處理；若是帶土的盆栽，請先將土壤分離，土壤可回收，枯枝葉則投遞一般垃圾。

： 枯萎的花束請當作「一般垃圾」處理；若是帶土的盆栽，請先將土壤分離，土壤可回收，枯枝葉則投遞一般垃圾。 供品餐盒： 所有的塑膠、紙類餐盒均需經過清洗（去殘渣、沖洗）後，方可進入資源回收車，以免因廚餘殘留產生異味。

清運高峰預警：善用即時 APP 掌握車位

樂圾通 APP iOS／Android ： 支援全台多數鄉鎮，可即時查看車輛動態。

： 支援全台多數鄉鎮，可即時查看車輛動態。 新北樂圾車 / 台中垃圾清運大車隊 APP： 提供更細緻的門牌查詢服務。

溫馨提醒：開工大吉！垃圾清空煩惱不再

「今天有垃圾車嗎？」2026 年清明連假今（6）日來到最後一天。經歷了昨（5）日清明節當天全台大停收的「垃圾空窗期」，許多民眾家中的垃圾、廚餘早已堆積如山。好消息是，全台清潔隊今日已全面收假，各縣市垃圾車皆恢復正常清運！ 為了讓大家在開工前能將家中廢棄物徹底清零，《NOWNEWS》整理今日清運懶人包，幫您清爽收心迎開工！經過週日的休假，全台清潔隊員今日（4/6）已全數返回崗位。不論您在六都或偏鄉地區，垃圾車今日皆採 「正常沿線收運」：收假前的掃除，有些特殊的祭祖廢棄物若沒處理好，可能會被清潔隊員「拒收」，甚至造成危險：由於昨日清明節全台大停收，預計今日（4/6）傍晚開始，全台各地的垃圾量將迎來連假最高峰。垃圾車可能因清運量龐大而略有延誤。建議民眾使用科技工具，讓倒垃圾不生氣：連假最後一晚，與其焦慮明天的開工，不如先從「清理環境」開始。把這幾天累積的家務壓力通通交給黃色垃圾車，讓家裡變乾淨，就是最好的收心操。祝大家倒完垃圾後，都能輕鬆迎接明天的工作與學業！