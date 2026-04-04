清明（ 5 ）節氣即將到來！2026生肖運勢正迎來關鍵轉折。根據《搜狐網》最新運勢專欄解析，大環境氣場正由木旺向土旺過渡，整體呈現「火生土、土生金」的順生格局。這股財運能量將重點加持特定生肖，讓個人生肖運勢在明日清明轉換後迎來高峰。以下 4 生肖受財神爺眷顧，在吉星庇佑下有望實現發達暴富。
財富之光籠罩！清明好運生肖強勢轉運
生肖鼠（子鼠）：官星有情，財路通達
子鼠之人在明日清明節氣轉換後利於思路梳理，內藏智慧能為貴人扶持創造有利條件。昨日起職場中原本存在的阻礙多能化解，只要堅持想法並細緻落實，便能有所收穫。此外，屬鼠者平日擅長精打細算，這份特質在四月轉化為招財法寶，理財規劃有望迎來收益高峰，或透過訊息差獲得額外的偏財驚喜。
生肖羊（未羊）：六合加持，錢財狂飆
屬羊者自今日起得「午未六合」吉象加持，與太歲相合相生，形成「天地和合」的吉兆，財富運勢勢不可擋。職場上易獲男性長輩或上司鼎力扶持，帶來如高回報投資或大額訂單等優質暴富機遇。由於羊人溫潤誠信的品性，能吸引財神貴人登門送福，讓千萬鈔票滾滾來，輕鬆實現財富量級的飛躍。
申猴在明日清明節氣後逢「三合貴地」，能得到朋友、下屬的有力支持，有利於展現才華與溝通協作。屬猴者天生反應快，能敏銳捕捉職場突發任務或生活中的意外商機，將應變能力發揮到極致。受「食神生財」格局全面發力，事業將迎來突破性進展，副業收益與投資獲利遠超往日，實現必發達、能暴富的願景。
酉雞在清明節氣轉換後進入壬辰月，地支辰酉相合且土金相生，利於市場開拓並獲得他人信任。昨日起更有伯樂、送財等四位貴人登門，助力事業擺脫波動並步入上升正軌，薪資與獎金報酬豐厚。雞人憑藉獨到眼光精準把握市場風向，在八白飛星加持下更能催旺財氣，鎖定四月必發達的黃金窗口。
想要在 2026生肖運勢的波動中守住財富成果並迎接好運，正確的開運指南不可或缺：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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生肖鼠（子鼠）：官星有情，財路通達
子鼠之人在明日清明節氣轉換後利於思路梳理，內藏智慧能為貴人扶持創造有利條件。昨日起職場中原本存在的阻礙多能化解，只要堅持想法並細緻落實，便能有所收穫。此外，屬鼠者平日擅長精打細算，這份特質在四月轉化為招財法寶，理財規劃有望迎來收益高峰，或透過訊息差獲得額外的偏財驚喜。
- 幸運數字： 1、6
- 旺運色彩： 灰色、藍色系
- 開運飾品： 水晶、藍寶類配飾
屬羊者自今日起得「午未六合」吉象加持，與太歲相合相生，形成「天地和合」的吉兆，財富運勢勢不可擋。職場上易獲男性長輩或上司鼎力扶持，帶來如高回報投資或大額訂單等優質暴富機遇。由於羊人溫潤誠信的品性，能吸引財神貴人登門送福，讓千萬鈔票滾滾來，輕鬆實現財富量級的飛躍。
- 旺運色彩： 黃色、棕色、紅色
- 開運飾品： 翡翠、紫水晶飾品
申猴在明日清明節氣後逢「三合貴地」，能得到朋友、下屬的有力支持，有利於展現才華與溝通協作。屬猴者天生反應快，能敏銳捕捉職場突發任務或生活中的意外商機，將應變能力發揮到極致。受「食神生財」格局全面發力，事業將迎來突破性進展，副業收益與投資獲利遠超往日，實現必發達、能暴富的願景。
- 幸運數字： 4、9
- 旺運色彩： 白色、金色、銀色、咖色系
- 開運飾品： 白水晶、貔貅飾品、金銀類
酉雞在清明節氣轉換後進入壬辰月，地支辰酉相合且土金相生，利於市場開拓並獲得他人信任。昨日起更有伯樂、送財等四位貴人登門，助力事業擺脫波動並步入上升正軌，薪資與獎金報酬豐厚。雞人憑藉獨到眼光精準把握市場風向，在八白飛星加持下更能催旺財氣，鎖定四月必發達的黃金窗口。
- 幸運數字： 5、9
- 旺運色彩： 白色、銀色、金色、黃色、棕色
- 開運飾品： 黃金、瑪瑙、金銀類飾品
想要在 2026生肖運勢的波動中守住財富成果並迎接好運，正確的開運指南不可或缺：
- 掌握吉時與方位： 四月份財神位在西南與正西方，求財、辦公或洽談宜向此方位以提升財運。吉時首選午時（11:00-13:00）司命吉時，最適合處理納財等重要事務。
- 強化聚財磁場： 透過穿搭幸運色與佩戴專屬飾品來增強貴人緣。屬羊者可佩戴翡翠穩固氣場；屬雞與屬猴者則適合佩戴瑪瑙或貔貅，助益貴人對接並鎖定暴富機遇。
- 避開凶煞禁忌： 生活上應注意「丙不修灶，午不苫蓋」的禁忌，忌修繕爐灶或加蓋屋頂。北方為煞位，忌久留或動土，並保持謙遜、避免盲目跟風投機，才能穩穩留住千萬財富。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。