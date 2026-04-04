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▲王大陸已經悄悄退伍，傳出想回演藝圈卻一眼看不到頭。（圖／記者劉松霖攝）

《NOWNEWS今日新聞》今（4）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：台灣演藝圈近來話題不斷，王大陸因閃兵案形象重挫，近日傳出已悄悄服完替代役，不過目前仍難以重返幕前；《乘風2026（浪姐7）》正式開播後也迅速掀起熱議，范瑋琪與江語晨雙雙在初舞台成為焦點，一人因失利落淚，一人則因直播演唱狀態引發網友兩極評價。王大陸捲入台灣演藝圈近年最受矚目的閃兵風波後，去年3月入伍服替代役，如今役期屆滿，外界推估他已在上月中低調退伍，不過即便完成兵役程序，官司壓力仍未解除，演藝圈內部也傳出他目前沒有穩定合作的經紀夥伴，短期內尚未聽聞明確復出規劃。回頭看整起案件，王大陸因誤以為自己遭代辦集團詐騙而報警，意外讓偽造病歷逃兵案全面曝光，甚至牽扯出多名男星涉案，也讓他被網友戲稱是「憑一己之力掀翻演藝圈」的關鍵人物，只是如今風暴仍未平息，想重新站上螢光幕，恐怕還得先等司法結果出爐。中國綜藝《乘風2026》在3日晚間首播，今年主打不NG、無修音、真直播形式，讓每位參賽姐姐的實力直接攤在陽光下，范瑋琪首輪登場，帶來招牌歌〈如果的事〉應戰，不過最終仍以些微差距敗給烏蘭圖雅。比賽過程中，范瑋琪從等分時遮眼不敢看，到結果揭曉後難掩失落，情緒波動全被鏡頭捕捉。范瑋琪也坦言這次來參賽是希望再次證明自己，不想因一次失誤就抹去多年來在音樂上的努力，還強調希望大家記得「我是很愛唱歌的范范」，只是她一開口便被發現聲音略顯不穩，唱完更一度落淚，也讓「范瑋琪太緊張了」迅速衝上熱搜。同樣參加《乘風2026》的江語晨，近來也因初舞台表現掀起熱議，這回江語晨選唱自己的作品〈最後一頁〉，雖然外型狀態依舊吸睛，但直播演唱過程中明顯出現音準不穩問題，最後敗給同組的孫怡，讓不少網友湧入留言批評。不過江語晨面對負評沒有閃躲，親上火線表示：「這是直播，本來就不可能每一刻都完美，自己已經十多年沒站上這種舞台，能再唱歌、再認識新朋友就很開心。」也直言未來會繼續努力，態度相對平和。