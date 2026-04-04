號稱全球最大的華語成人片平台「麻豆傳媒」2日宣布將永久關閉，前AV導演圤智雨發文分析，接下來許多女優為了生存，會下海轉接S（性交易）。對此，台灣人氣女優孟若羽發文，痛斥圤智雨的以偏概全，「我們的努力看不到就算了！真的沒必要這樣亂帶風向去詆毀任何一位在做這行的我們」。
圤智雨預言麻豆倒閉 女優下海轉接S
圤智雨日前發文分析麻豆傳媒倒閉原因，痛批女優條件不夠優秀、製作水平不佳、報酬過低等問題，甚至直言：「沒有意外的話，應該接下來會有很多雞頭，會開始有女優接s名單」，此文引發熱議。
孟若羽火大反擊圤智雨：沒必要這樣詆毀我們
對此，人稱「暗黑楊丞琳」的台灣人氣女友孟若羽昨日寫下長文反擊，「請問現在都什麼年代了？男女優身上貼紋身貼的時代早已過去〜你還活在3年前？不是你看到的幾部片你覺得拍得差、不太好，就說所有的片都拍得差」。孟若羽過去也曾跟麻豆合作，他認為每部作品都是片商與男女演員共同辛苦努力完成的，圤智雨不該用自己的想法以偏概全。
孟若羽也強調，自己和很多女優早就開始轉往自媒體發展，或是回歸正常工作，努力賺錢生活，不需要下海做S，「我本身也沒接～我認識的也非常正常，而且都沒在接S！都是靠自己努力的人！」最後，孟若羽再次開炮圤智雨，「我們更不是讓你搞流量的『工具』，你就好好的去做你的事業就好！真的沒必要這樣詆毀我們！」
獸醫女優蘿希也開炮圤智雨：沒他說的那麼誇張
曾當過獸醫的女優蘿希看到孟若羽的發文後也認同留言，「業界不少男女優也是高學歷、因為興趣入行的，有做S的也是本來就有在做，不做就是不會做。我倒是非常佩服做得來的女生，我自己是沒辦法，做S根本身兼諮商師，她們根本是活菩薩。片酬即使是去年很少片拍了，也沒他說的那麼誇張，他到底是都認識誰，怎麼跟我認識的AV界這麼不一樣」。
麻豆傳媒倒閉聲明：產業劇變、盜版侵權
針對倒閉原因，麻豆傳媒日前也給出官方聲明，「產業環境的劇變與盜版侵權的無奈，讓堅持原創的道路變得異常崎嶇。與其在日漸逼仄的空間裡妥協，我們更願意在最美好的時刻體面退場，把最好的一面留在大家的記憶裡。」
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圤智雨日前發文分析麻豆傳媒倒閉原因，痛批女優條件不夠優秀、製作水平不佳、報酬過低等問題，甚至直言：「沒有意外的話，應該接下來會有很多雞頭，會開始有女優接s名單」，此文引發熱議。
對此，人稱「暗黑楊丞琳」的台灣人氣女友孟若羽昨日寫下長文反擊，「請問現在都什麼年代了？男女優身上貼紋身貼的時代早已過去〜你還活在3年前？不是你看到的幾部片你覺得拍得差、不太好，就說所有的片都拍得差」。孟若羽過去也曾跟麻豆合作，他認為每部作品都是片商與男女演員共同辛苦努力完成的，圤智雨不該用自己的想法以偏概全。
孟若羽也強調，自己和很多女優早就開始轉往自媒體發展，或是回歸正常工作，努力賺錢生活，不需要下海做S，「我本身也沒接～我認識的也非常正常，而且都沒在接S！都是靠自己努力的人！」最後，孟若羽再次開炮圤智雨，「我們更不是讓你搞流量的『工具』，你就好好的去做你的事業就好！真的沒必要這樣詆毀我們！」
曾當過獸醫的女優蘿希看到孟若羽的發文後也認同留言，「業界不少男女優也是高學歷、因為興趣入行的，有做S的也是本來就有在做，不做就是不會做。我倒是非常佩服做得來的女生，我自己是沒辦法，做S根本身兼諮商師，她們根本是活菩薩。片酬即使是去年很少片拍了，也沒他說的那麼誇張，他到底是都認識誰，怎麼跟我認識的AV界這麼不一樣」。
麻豆傳媒倒閉聲明：產業劇變、盜版侵權
針對倒閉原因，麻豆傳媒日前也給出官方聲明，「產業環境的劇變與盜版侵權的無奈，讓堅持原創的道路變得異常崎嶇。與其在日漸逼仄的空間裡妥協，我們更願意在最美好的時刻體面退場，把最好的一面留在大家的記憶裡。」