中央氣象署今（4）日上午發布緊急地磁擾動警示，受太陽表面活躍區（AR4403）強烈閃焰影響，地球正迎來一場「中度磁暴（G3等級）」。這場擾動預估持續影響長達 18 小時，不僅連假出遊最依賴的 GPS 導航可能出現飄移，基因醫師張家銘更特別提醒「磁暴體質者」族群要特別小心，這類「太空風暴」產生的身心衝擊，恐怕會頻繁發生直到 2026 年底。
為什麼最近常磁暴？專家揭：太陽極大期將持續至年底
許多人納悶，為何近期「磁暴警報」頻繁響起？氣象署臺北天文氣象站主任蔡禹明表示，太陽活動具有約 11 年的週期。目前太陽正處於第 25 太陽活動週期的「極大期」（Solar Maximum），表面黑子數量大增，常伴隨強烈的太陽閃焰與日冕物質拋射（CME）。蔡禹明指出，這波太陽活躍期預估將持續到 2026 年底，這意味著未來一段時間，中、強烈磁暴仍會頻繁發生，民眾需做好「與磁暴共存」的心理準備。
莫名焦慮又累？醫揭「磁暴體質」3大症狀
在這長達 18 小時的磁暴警戒期內，除了干擾通訊與衛星導航，對人體的影響也不容小覷。基因醫師張家銘指出，雖然人體對磁場感應較微弱，但劇烈的地磁波動仍會干擾大腦松果體分泌「褪黑激素」，進而打亂生理時鐘。
張家銘醫師表示，這類對環境變化較敏感的「磁暴體質」族群，在磁暴期間容易出現以下 3 大症狀：
醫師授「自救 3 招」安度太空風暴
面對將頻繁發生至年底的太陽極大期，張家銘醫師建議民眾，若在磁暴警報期間感到身體不適，無須過度恐慌，可透過以下「自救 3 招」來調節身心：
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許多人納悶，為何近期「磁暴警報」頻繁響起？氣象署臺北天文氣象站主任蔡禹明表示，太陽活動具有約 11 年的週期。目前太陽正處於第 25 太陽活動週期的「極大期」（Solar Maximum），表面黑子數量大增，常伴隨強烈的太陽閃焰與日冕物質拋射（CME）。蔡禹明指出，這波太陽活躍期預估將持續到 2026 年底，這意味著未來一段時間，中、強烈磁暴仍會頻繁發生，民眾需做好「與磁暴共存」的心理準備。
在這長達 18 小時的磁暴警戒期內，除了干擾通訊與衛星導航，對人體的影響也不容小覷。基因醫師張家銘指出，雖然人體對磁場感應較微弱，但劇烈的地磁波動仍會干擾大腦松果體分泌「褪黑激素」，進而打亂生理時鐘。
張家銘醫師表示，這類對環境變化較敏感的「磁暴體質」族群，在磁暴期間容易出現以下 3 大症狀：
- 頑固型失眠：明明很累卻難以入睡，或是處於淺眠多夢的狀態，導致白天精神不濟。
- 神經血管性頭痛：環境磁場變動導致血管舒張收縮異常，易引發偏頭痛或頭部沉重感。
- 情緒波動大：神經系統受微弱干擾，容易感到莫名焦躁、易怒或情緒低落。
面對將頻繁發生至年底的太陽極大期，張家銘醫師建議民眾，若在磁暴警報期間感到身體不適，無須過度恐慌，可透過以下「自救 3 招」來調節身心：
- 第一招「維持規律作息」：盡量在固定時間就寢，減少生理時鐘因外在磁場波動而進一步混亂。
- 第二招「睡前遠離 3C」：磁暴期間褪黑激素分泌本就容易受干擾，睡前 1 小時應避免藍光刺激，可透過溫水泡腳助眠。
- 第三招「補充安定神經營養素」：多喝水促進代謝，並適度補充鈣、鎂、維生素 B 群等有助於穩定神經與肌肉的營養素，緩解焦慮。