近期地球磁暴消息頻傳，包括上周六（3月21日）、今天（3月23日），中央氣象署都發布警示訊息。氣象署臺北天文氣象站主任蔡禹明表示，受「第25太陽週期」極大期影響，2024年至2026年太陽活動旺盛，頻繁噴發的帶電粒子進而引發「地球磁暴」，除了可能增加人造衛星運行阻力導致作業異常外，也可能造成全球運動賽事或演唱會直播訊號中斷。
太陽活動達極大期 頻繁磁暴恐持續到年底
蔡禹明指出，過去幾天地球磁暴活躍，背景原因是目前正處於「第25太陽週期」，太陽週期（Solar Cycle）是太陽活動的週期性變化，平均約11年循環一次，極大期則會有3年的時間，而「第25太陽週期」的極大期，就落在2024年至2026年，所以地球磁場受影響的機率攀升。
磁暴為什麼會發生？真的會有極光嗎？
蔡禹明進一步說明，在極大期時，太陽表面活動旺盛，時不時就會出現「高速太陽風噴發」、「日冕物質拋射」等現象，這些太陽閃焰、帶電粒子在3至4天內抵達地球後，強烈的太陽風會擠壓地球磁場，就稱為「地球磁暴」。
而「地球磁暴」和颱風、地震一樣都有強弱之分，近期的強度落在中度，2026年初則曾發生強烈磁暴，對地球來說，磁暴強度最直接影響的就是「極光出現位置」，較強的磁暴在磁緯40至45度，如美國東部、中北部、加拿大就能看到極光，較弱的則是要到磁緯50度以上，日本、蒙古、中國、俄羅斯、台灣等地磁緯度都較低，看見極光的機率偏低。
磁暴對衛星威脅大 直播訊號恐中斷
蔡禹明提及，地球磁暴對有些人可能會出現頭暈、失眠等症狀，但實際人體的實際影響還有待確認；較需注意的還是對人造衛星的影響，每當地球磁暴發生，太空軌道上的各種衛星，在運行時都可能受到更大的空氣阻力，導致作業異常。
蔡禹明也分享，若要探討地球磁暴更貼近日常的影響，最直觀的就是運動賽事、演唱會等直播活動，因為跨全球的直播訊號，需要透過電離層中的「反射」傳遞，當太陽閃焰這種很強的Ｘ波段電磁波出現時，會導致直播訊號提早反射或偏離軌道，Live直播就會出現收訊不良，甚至中斷的情況。
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蔡禹明指出，過去幾天地球磁暴活躍，背景原因是目前正處於「第25太陽週期」，太陽週期（Solar Cycle）是太陽活動的週期性變化，平均約11年循環一次，極大期則會有3年的時間，而「第25太陽週期」的極大期，就落在2024年至2026年，所以地球磁場受影響的機率攀升。
蔡禹明進一步說明，在極大期時，太陽表面活動旺盛，時不時就會出現「高速太陽風噴發」、「日冕物質拋射」等現象，這些太陽閃焰、帶電粒子在3至4天內抵達地球後，強烈的太陽風會擠壓地球磁場，就稱為「地球磁暴」。
而「地球磁暴」和颱風、地震一樣都有強弱之分，近期的強度落在中度，2026年初則曾發生強烈磁暴，對地球來說，磁暴強度最直接影響的就是「極光出現位置」，較強的磁暴在磁緯40至45度，如美國東部、中北部、加拿大就能看到極光，較弱的則是要到磁緯50度以上，日本、蒙古、中國、俄羅斯、台灣等地磁緯度都較低，看見極光的機率偏低。
蔡禹明提及，地球磁暴對有些人可能會出現頭暈、失眠等症狀，但實際人體的實際影響還有待確認；較需注意的還是對人造衛星的影響，每當地球磁暴發生，太空軌道上的各種衛星，在運行時都可能受到更大的空氣阻力，導致作業異常。
蔡禹明也分享，若要探討地球磁暴更貼近日常的影響，最直觀的就是運動賽事、演唱會等直播活動，因為跨全球的直播訊號，需要透過電離層中的「反射」傳遞，當太陽閃焰這種很強的Ｘ波段電磁波出現時，會導致直播訊號提早反射或偏離軌道，Live直播就會出現收訊不良，甚至中斷的情況。