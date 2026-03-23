新一波地球磁暴又來了，中央氣象署太空天氣作業辦公室表示，台灣時間3月22日下午5時起，新一波地球磁場擾動明顯增強，並持續影響約24小時，且預期短暫達到中度等級，目前已發布「太空天氣警示訊息」，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，部分電力系統保護裝置可能出現假警報。
警告24小時 地磁擾動將達中度等級
氣象署太空天氣作業辦公室指出，因日冕洞產生的高速太陽風持續影響近地太空環境，於台灣時間3月22日下午5時起，地磁擾動有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。
地磁擾動影響方面，太空天氣作業辦公室說明，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，「極光活動最低可發生在磁緯50度的地區」。電力系統部分的保護裝置可能出現假警報，需要進行電壓修正，人造衛星部份裝置可能有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。
地球磁暴有什麼影響 極光可能爆發
氣象署台北天文氣象站主任蔡禹明說明，太陽是一顆不斷在活動的恆星，且每11年的週期，太陽表面的太陽黑子、太陽閃焰活動都會達到極大期，這時從太陽噴發出來的「高速太陽風」、「日冕物質拋射」，會在3至4天內抵達地球，強烈的太陽風會擠壓地球磁場，就稱為「地球磁暴」。
當高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的「極光」，本次的地球磁暴，預估極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。
地球磁暴對人影響
台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，地磁風暴可能同時會影響人類的「心臟、睡眠與情緒」，若近期覺得「心浮氣躁、怎麼都睡不好」，可能就是磁暴干擾導致，不過由於個人體質不同的關係，磁暴的干擾並非人人有感。
磁場擾動也會干擾人的交感神經，讓血壓上升、心跳不規則，對高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，算是一種隱形威脅；此外，大腦與荷爾蒙也會有所感受，讓不少人在這幾天出現頭痛、失眠、夢多、思緒混亂，甚至「短暫記憶模糊」、「注意力難集中」的情形。
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氣象署太空天氣作業辦公室指出，因日冕洞產生的高速太陽風持續影響近地太空環境，於台灣時間3月22日下午5時起，地磁擾動有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。
地球磁暴有什麼影響 極光可能爆發
氣象署台北天文氣象站主任蔡禹明說明，太陽是一顆不斷在活動的恆星，且每11年的週期，太陽表面的太陽黑子、太陽閃焰活動都會達到極大期，這時從太陽噴發出來的「高速太陽風」、「日冕物質拋射」，會在3至4天內抵達地球，強烈的太陽風會擠壓地球磁場，就稱為「地球磁暴」。
當高能帶電粒子撞擊到大氣層中的氣體，就會激發出「能階的不同」，產生不同顏色的「極光」，本次的地球磁暴，預估極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。
台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，地磁風暴可能同時會影響人類的「心臟、睡眠與情緒」，若近期覺得「心浮氣躁、怎麼都睡不好」，可能就是磁暴干擾導致，不過由於個人體質不同的關係，磁暴的干擾並非人人有感。
磁場擾動也會干擾人的交感神經，讓血壓上升、心跳不規則，對高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，算是一種隱形威脅；此外，大腦與荷爾蒙也會有所感受，讓不少人在這幾天出現頭痛、失眠、夢多、思緒混亂，甚至「短暫記憶模糊」、「注意力難集中」的情形。