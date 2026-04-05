清明連假大雨不斷，今（5）日雖然鋒面逐漸遠離，不過台灣水氣仍多，新的鋒面又會在明（6）日接近，周二（7日）全台有雨，在天天下雨的情況下，不僅家中濕度高，衣服怎也曬不乾，這時候「除濕機」就派上用場，但有不少人認為「開除濕機時人不能待在同一空間」，對此，台電破解迷思，只要設定好濕度在55％到65％，人就能跟除濕機待在一起。
除濕機設定好濕度 人還是能待一起
許多人認為，開除濕機的時候，人不能跟除濕機待在同一空間，否則人會不舒服，不過台電透過臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，常常有人覺得開除濕的時候，人不能跟除濕機待在同一空間，這是因為過去除濕機技術尚未成熟，沒辦法精準控制濕度，長時間運轉可能會讓室內太乾燥，導致皮膚、呼吸道不舒服，才會有不能跟除濕機待在一起的說法。
不過現在除濕機技術進步，幾乎都有配備智慧感測和濕度控制功能，所以只要把除濕機設定在人體感到舒適的範圍，約55％到65％，就可維持舒適的居家環境，不然過低的濕度設定，會讓除濕機一直運轉，導致耗電甚至增加使用風險，台電也提供使用除濕機的3個安全守則。
除濕機安全使用3守則
1、人離機停：除濕機雖然設有安全機制，不過還是有故障風險，建議大家外出前或長時間離開，都要關閉除濕機電源，以及拔除插頭；若除濕機一直運轉，水箱滿了又沒自動停止，水箱中的水外溢後，不僅會讓家中淹水，若碰到插頭等電氣設備，還會造成毀損。
2、儘量使用獨立插座：除濕機屬於高功率的電器，應儘量避免和其他高功率的電器一起使用，以免延長線過載、溫度過高導致火災。
3、周圍別堆雜物：使用除濕機時周圍應該保持適當散熱通風空間，像是跟牆壁、家具、窗簾等保持50公分以上距離，除濕機周圍也不要擺放雜物、易燃物，以免起火時火勢蔓延。
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許多人認為，開除濕機的時候，人不能跟除濕機待在同一空間，否則人會不舒服，不過台電透過臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，常常有人覺得開除濕的時候，人不能跟除濕機待在同一空間，這是因為過去除濕機技術尚未成熟，沒辦法精準控制濕度，長時間運轉可能會讓室內太乾燥，導致皮膚、呼吸道不舒服，才會有不能跟除濕機待在一起的說法。
不過現在除濕機技術進步，幾乎都有配備智慧感測和濕度控制功能，所以只要把除濕機設定在人體感到舒適的範圍，約55％到65％，就可維持舒適的居家環境，不然過低的濕度設定，會讓除濕機一直運轉，導致耗電甚至增加使用風險，台電也提供使用除濕機的3個安全守則。
1、人離機停：除濕機雖然設有安全機制，不過還是有故障風險，建議大家外出前或長時間離開，都要關閉除濕機電源，以及拔除插頭；若除濕機一直運轉，水箱滿了又沒自動停止，水箱中的水外溢後，不僅會讓家中淹水，若碰到插頭等電氣設備，還會造成毀損。
2、儘量使用獨立插座：除濕機屬於高功率的電器，應儘量避免和其他高功率的電器一起使用，以免延長線過載、溫度過高導致火災。
3、周圍別堆雜物：使用除濕機時周圍應該保持適當散熱通風空間，像是跟牆壁、家具、窗簾等保持50公分以上距離，除濕機周圍也不要擺放雜物、易燃物，以免起火時火勢蔓延。