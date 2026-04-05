中國古裝偶像劇攻勢一波接一波，在《逐玉》引爆熱烈收視話題後，迪麗熱巴與陳飛宇主演的《白日提燈》本來被寄予厚望，674.5萬預約人次刷新2026年度預
約紀錄，相關話題在各大社群平台總量已突破50億次，稱得上開播大熱。然而該劇網路評價明顯翻轉，負評不少造成口碑慘淡，就算劇組砸3000萬人民幣（約近台幣1.4億）砲製出精緻特效場面，陳飛宇被嫌演技呆滯、和女主角無CP感，兩大敗筆讓許多觀眾棄劇，連迪麗熱巴都救不回來。
《白日提燈》兩大敗筆都因他 砸億元搞特效也沒救
《白日提燈》描述鬼王與將軍跨越界線的奇幻戀情，特效場面當然是全劇一大重點，也砸下破億台幣成本找來大片《流浪地球》的團隊打造，贏得不少讚譽，也被公認是最值得欣賞的部分。然而偶像劇的男女主角火花比什麼都重要，陳飛宇和迪麗熱巴顏值都一流，搭在一起就是缺CP感，被嫌像「姨姪戀」；陳飛宇扮演身負血海深仇的少年將軍也挨批未能展現角色應有的氣勢與層次，眼神空洞、打戲無力，難以支撐人物設定，成為口碑敗壞的關鍵。
儘管《白日提燈》播到17集、播放量破億，收視表現遠超過口碑，陳飛宇的演技最遭嫌棄，還被譏諷像是機器人般面無表情講對白，而妝容也和《逐玉》的「粉底液將軍」張凌赫一樣被認為過白，網友毫不留情稱《白日提燈》有他這樣的男主角，後面集數想要口碑要回升，只怕是難上加難。迪麗熱巴早先演出《利劍玫瑰》等刑偵劇反應欠佳，急需一齣轟動大戲讓她聲勢回穩，想不到《白日提燈》依然沒辦法達到這個效果。
對手戲無CP感 迪麗熱巴與陳飛宇不同調
也難怪近來迪麗熱巴與陳飛宇為了《白日提燈》宣傳，明顯感受到她對於劇組的造勢強度並不滿意，一再喊話該劇是不是可以在微博等平台再多一點趣味議題，而陳飛宇的反應跟她不同調，她認為微博上好像關於《白日提燈》的好玩話題不夠多，陳飛宇卻反駁：「我看到挺多的，每個人物都有自己的特色。」也難怪兩人的感情對手戲讓觀眾感覺不出火花。
接檔大熱夯劇《逐玉》，《白日提燈》的成績不該只有現在這樣，口碑更不如預期，不乏觀眾直接轉去看鞠婧禕、陳都靈主演的《月鱗綺紀》，使《白日提燈》聲勢更是危險，只能說迪麗熱巴固然有高人氣、有話題，但對手挑選的不夠合襯，還是會對戲的可看性造成影響，古裝偶像劇在挑選男女主角組合時，還是得要再多觀察演員之間的火花。
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《白日提燈》描述鬼王與將軍跨越界線的奇幻戀情，特效場面當然是全劇一大重點，也砸下破億台幣成本找來大片《流浪地球》的團隊打造，贏得不少讚譽，也被公認是最值得欣賞的部分。然而偶像劇的男女主角火花比什麼都重要，陳飛宇和迪麗熱巴顏值都一流，搭在一起就是缺CP感，被嫌像「姨姪戀」；陳飛宇扮演身負血海深仇的少年將軍也挨批未能展現角色應有的氣勢與層次，眼神空洞、打戲無力，難以支撐人物設定，成為口碑敗壞的關鍵。
儘管《白日提燈》播到17集、播放量破億，收視表現遠超過口碑，陳飛宇的演技最遭嫌棄，還被譏諷像是機器人般面無表情講對白，而妝容也和《逐玉》的「粉底液將軍」張凌赫一樣被認為過白，網友毫不留情稱《白日提燈》有他這樣的男主角，後面集數想要口碑要回升，只怕是難上加難。迪麗熱巴早先演出《利劍玫瑰》等刑偵劇反應欠佳，急需一齣轟動大戲讓她聲勢回穩，想不到《白日提燈》依然沒辦法達到這個效果。
也難怪近來迪麗熱巴與陳飛宇為了《白日提燈》宣傳，明顯感受到她對於劇組的造勢強度並不滿意，一再喊話該劇是不是可以在微博等平台再多一點趣味議題，而陳飛宇的反應跟她不同調，她認為微博上好像關於《白日提燈》的好玩話題不夠多，陳飛宇卻反駁：「我看到挺多的，每個人物都有自己的特色。」也難怪兩人的感情對手戲讓觀眾感覺不出火花。
接檔大熱夯劇《逐玉》，《白日提燈》的成績不該只有現在這樣，口碑更不如預期，不乏觀眾直接轉去看鞠婧禕、陳都靈主演的《月鱗綺紀》，使《白日提燈》聲勢更是危險，只能說迪麗熱巴固然有高人氣、有話題，但對手挑選的不夠合襯，還是會對戲的可看性造成影響，古裝偶像劇在挑選男女主角組合時，還是得要再多觀察演員之間的火花。