25歲的陳飛宇近來在古裝劇《白日提燈》中和33歲的迪麗熱巴組CP，預告時官方主打陳飛宇「零死角的帥」，沒想到第一幕他騎著戰馬現身，留著兩屢鬢絲，眼神卻沒有戰神的狠勁，而是滿滿的年下感，被說根本是「姨姪戀」。事實上，陳飛宇出身演藝世家，還曾和歐陽娜娜傳情，家庭背景非常雄厚。
陳飛宇資源逆天卻頻翻車？新劇搭熱巴挨批「氣場撐不住」
陳飛宇出身演藝世家，爸爸是導演陳凱歌，媽媽是演員陳紅，他在爸爸執導的電影《趙氏孤兒》中首次演出，後來又和父母一同參與真人秀《熟悉的味道第二季》，曾和歐陽娜娜主演電影《秘果》，兩人也因此傳出戀情，不過事後雙方都否認。
在歐陽娜娜之後，陳飛宇又被曝光與胡姓女網紅「是亦琳啊」的床照，而胡女更是已婚身分，推算時間軸，當時陳飛宇甚至還在跟歐陽娜娜傳緋聞，對於此爆料，陳飛宇工作室也發布聲明，承認和胡女短暫交往過，但是在雙方都單身的時候，並無劈腿。
陳飛宇《白日提燈》遭酸「姨姪戀」！戰神帥度慘輸張凌赫
後來陳飛宇又演了爸爸的電影《志願軍》3部曲，去年8月和王影璐合作古裝劇《獻魚》再度回到大眾視野。此次陳飛宇搭檔迪麗熱巴，被說是姨姪戀，因為接檔《逐玉》，難免被拿來和同樣飾演將軍的張凌赫做比較，霸氣凜然的感覺截然不同，還有人打槍陳飛宇，根本也說不上零死角的帥，劇組似乎吹牛吹過了。
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陳飛宇出身演藝世家，爸爸是導演陳凱歌，媽媽是演員陳紅，他在爸爸執導的電影《趙氏孤兒》中首次演出，後來又和父母一同參與真人秀《熟悉的味道第二季》，曾和歐陽娜娜主演電影《秘果》，兩人也因此傳出戀情，不過事後雙方都否認。
在歐陽娜娜之後，陳飛宇又被曝光與胡姓女網紅「是亦琳啊」的床照，而胡女更是已婚身分，推算時間軸，當時陳飛宇甚至還在跟歐陽娜娜傳緋聞，對於此爆料，陳飛宇工作室也發布聲明，承認和胡女短暫交往過，但是在雙方都單身的時候，並無劈腿。
後來陳飛宇又演了爸爸的電影《志願軍》3部曲，去年8月和王影璐合作古裝劇《獻魚》再度回到大眾視野。此次陳飛宇搭檔迪麗熱巴，被說是姨姪戀，因為接檔《逐玉》，難免被拿來和同樣飾演將軍的張凌赫做比較，霸氣凜然的感覺截然不同，還有人打槍陳飛宇，根本也說不上零死角的帥，劇組似乎吹牛吹過了。