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▲李珠珢和神犬萊芙互動，被粉絲看到頭上冒出白髮。（圖／摘自 IG@0724.32）

▲李珠珢碰到神犬萊芙，開心撫摸著牠的頸背。（圖／摘自 IG@0724.32）

▲李珠珢（如圖）在台灣雖然受歡迎，比在韓國的發展更好，但也承受很大的壓力。（圖／記者林柏年攝影）

21歲的韓籍啦啦隊女神李珠珢，竟然頭頂冒出白髮！粉絲看到她所屬的富邦悍將Fubon Angels在官方社群發布的短片，只見她和在WBC經典賽期間精準預測中華隊戰績的「神犬」萊芙合體，她逗弄著萊芙，頭上卻有白頭髮，不禁感到心疼，很想問一句：「珠珠怎麼了？」不知道她是不是因為在台灣被嫌中文不夠好、對台灣不夠用心、碰到質疑只會哭等等，感到壓力太大，才會有這種驚人的狀況。照理講21歲還是青春年華，不太會出現白頭髮，除非壓力真的太大，或是健康出狀況。李珠珢在台灣固然走紅、卻有一路伴隨一堆爭議，網上時常有批評她的聲音，就像她之前台灣、韓國兩邊應援，就有人認為她對台灣不夠用心，在韓國跳得更賣力，就算她上個月宣告退出韓職啦啦隊、專心在台應援，結果本月分班表一出，只跳3天且在都在月初，立刻又被質疑，只好馬上增加排班。粉絲看到她都冒出白髮，很想知道珠珠寶貝是否還好？雖然李珠珢曾透過翻譯表示，回台灣應援的心情相當緊張，尤其今年比去年更多關於她的報導，甚至覺得有點害怕。但她日前和富邦悍將Fubon Angels的其他韓籍台柱包括李雅英、南珉貞、李晧禎及朴星垠等在主場開幕戰合體，穿上黑色綁帶的短上衣，大秀性感舞姿，依舊相當吸睛，也讓網友頓時理解為何她的爭議不少，在台灣依然當紅搶手的原因。而李珠珢和萊芙碰面，女神瞬間變成小女孩，不時輕撫牠的背，又餵牠進食，讓粉絲直呼很羨慕神犬，大家也都注意到李珠珢露出的燦爛笑容，粉絲解釋她本來就有養狗，因此非常喜歡狗狗，和牠們在一起也會讓心情更輕鬆、愉快，更為她贏得新的粉絲支持。