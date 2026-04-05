我是廣告 請繼續往下閱讀

氣炸春捲免起油鍋超簡單 少油負擔輕

潤餅皮加果醬、花生粉 化身甜點吃不膩

▲潤餅皮加上冰淇淋、花生糖粉，以及香菜等，就是宜蘭名產「冰淇淋花生捲」。（圖／記者葉盛耀攝）

清明節吃潤餅，不過潤餅剩太多怎麼辦？潤餅皮不能久放，吃太多又會覺得膩，不妨試試看潤餅皮的各種吃法，不僅可用氣炸鍋做成炸春捲，還能做成蝦餅、木須炒餅、蛋餅等料理，還可以運用潤餅皮做可麗餅、奶油煎餅等甜點，大人、小孩都愛吃。潤餅皮做炒餅皮 清冰箱神料理清明節吃不完的潤餅皮可以先冷凍保存，要吃的時候放到冷藏退冰，加熱時只要放在電鍋，外鍋加1大匙水加熱一下就好了，IG擁有13.1萬追蹤的良媽分享，吃不完的潤餅皮可以作成木須炒餅，先把潤餅皮以少許油煎過並切塊，再炒一些蛋備用，配料可以從冰箱裡面找一些肉類及蔬菜，加鹽、甜麵醬調味，炒熟後再加入餅皮、蛋，起鍋前加一些醋，就完成木須炒餅。潤餅皮也很適合做成炸春捲，家電品牌飛利浦就提供氣炸鍋春捲做法，除了潤餅皮之外，準備好春捲餡料，如豬里肌肉絲、韭黃、黑木耳、紅蘿蔔絲等，先用醬油、糖、白胡椒粉、太白粉、香油醃豬里肌絲10分鐘，把春捲的所有餡料炒熟，等蔬菜水分蒸發後，加胡椒粉、鹽調味，炒完後把水分瀝乾，就可以開始包春捲，以麵粉3：水1的麵糊封口；把春捲外觀塗抹好油，放進氣炸鍋中，先用180度氣炸5分鐘，再用200度氣炸5分鐘，使表面上色，金黃的氣炸春捲就完成了。也可以在潤餅皮塗抹蝦漿或花枝漿，上方再覆蓋一片潤餅皮，把夾好餡料的餅放進鍋中，以半煎炸的方式，做成月亮蝦餅、海鮮煎餅；或是把潤餅皮替換成蛋餅皮，加入不同餡料，做成豬排蛋餅、起司蛋餅等各種口味的蛋餅。除了鹹食之外，潤餅皮還能做成甜點，用少許奶油煎潤餅皮，再加入花生醬、巧克力醬、麻糬、紅豆泥、冰淇淋等，或是把吃不完的花生糖粉包進煎好的餅皮，成為多種口味的奶油煎餅；也能在餅皮中加入水果、奶油等，變成創意可麗餅。