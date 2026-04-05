今（5）日清明節，凌晨1點14分花蓮近海發生規模5.7地震，最大震度4級、全台18縣市有感。台灣地震頻繁，房子結構安全相當重要，「建築安全履歷協會」理事長、結構技師戴雲發提醒，地震發生當下應該就近趴下、尋找掩護，地震結束時，可依循3步驟幫住家健檢，尤其是低樓層的結構狀況要特別注意。
第一步：檢查整棟大樓、住宅外觀
房屋結構不能只看自己家裡的狀況，整棟大樓都是「命運共同體」，所以在地震結束後，可以走到外面看看整棟大樓是否有異常，像建築的梁柱、外牆是否有影響結構的裂縫，包括斜向裂縫、X形裂縫、水平裂縫、牆面窗／開口邊角裂縫、沿鋼筋處有裂縫等，以及異常傾斜或下沉；也可以詢問左右鄰居有沒有損害情形。
第二步：從軟腳區檢查、低樓層更重要
戴雲發指出，對於大樓住戶來說，不是只有自己家沒事就沒事，地震對建築的損害往往集中在整棟大樓的低樓層，像是1、2樓。
檢查重點：大樓周邊騎樓、公設大廳、樓梯間、地下室及地下停車場。
關鍵警訊：承重的結構梁柱是否有「45度斜裂縫」、鋼筋外露或混凝土剝落。如果1樓為挑高大廳，或改建為超商、大賣場、餐廳等，因牆面較少，更容易產生「軟腳效應」，是震後必須最優先檢查的危險區域。
第三步：住家內部結構梁柱、剪力牆
檢查重點：梁柱是否有斜45度角的裂縫。
剪力牆：厚度大於25公分的剪力（耐震）牆，如果出現斜向裂縫，代表結構已經受到地震影響，如果發現以上裂縫，務必請專業結構技師勘驗，判斷是否需要補強結構，或是重建。
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房屋結構不能只看自己家裡的狀況，整棟大樓都是「命運共同體」，所以在地震結束後，可以走到外面看看整棟大樓是否有異常，像建築的梁柱、外牆是否有影響結構的裂縫，包括斜向裂縫、X形裂縫、水平裂縫、牆面窗／開口邊角裂縫、沿鋼筋處有裂縫等，以及異常傾斜或下沉；也可以詢問左右鄰居有沒有損害情形。
戴雲發指出，對於大樓住戶來說，不是只有自己家沒事就沒事，地震對建築的損害往往集中在整棟大樓的低樓層，像是1、2樓。
檢查重點：大樓周邊騎樓、公設大廳、樓梯間、地下室及地下停車場。
關鍵警訊：承重的結構梁柱是否有「45度斜裂縫」、鋼筋外露或混凝土剝落。如果1樓為挑高大廳，或改建為超商、大賣場、餐廳等，因牆面較少，更容易產生「軟腳效應」，是震後必須最優先檢查的危險區域。
檢查重點：梁柱是否有斜45度角的裂縫。
剪力牆：厚度大於25公分的剪力（耐震）牆，如果出現斜向裂縫，代表結構已經受到地震影響，如果發現以上裂縫，務必請專業結構技師勘驗，判斷是否需要補強結構，或是重建。