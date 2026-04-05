美式賣場好市多（Costco）除了販賣各種食材、零食、生活用品之外，還有各種好用家電，是不少人前往採買的好地方。近期有會員發現，一款廚房家電「無線調理機」正在推優惠，兩入組現折740元，等於每台幾乎只要半價就能購入，大讚「超划算」。
無線調理機1台不到1500元 特價只到4月12日
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，日前在好市多看到「Ninja Blast」的無線調理機在特價，自己本來就有在考慮購入這款調理機，現在看到2入組現折740元，等於2台只要2859元，1台1428.5元，算起來幾乎是外面的半價，「覺得還滿划算」。
原PO指出，她原本就對Ninja Blast印象不錯，這款無線調理機比較小台，又不用插電，早上可以打個果汁、奶昔、優格、冰沙等，「不用插電這點真的滿加分」，推薦給有在觀望果汁機的人，特價只到4月12日前。
過來人大讚好用 內行揭缺點馬力不足、耗電快
PO文一出，有使用過這台調理機的過來人紛紛提供使用心得，「我早上都用它來打果汁，打堅果也沒問題，杯身是tritan材質」、「我拿這隨行杯打青醬，都不會變黑耶，好厲害，推」、「之前在日本帶回來一台，真的是很好用」。
不過也有網友指出這台調理機的缺點，「充電式的果汁機，限於馬力、轉速無法與插電式比擬，適合少量果實、不求綿細口感使用。方便1到2次性使用，不需洗滌過多繁雜器皿」、「好用，可惜集中打四次就會沒電要充」，有會員提醒，買回來的調理機沒有附底座蓋子，沒辦法把上方的杯子隨身帶著走，只能自己另外購買，或是攜帶整台機器。
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原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，日前在好市多看到「Ninja Blast」的無線調理機在特價，自己本來就有在考慮購入這款調理機，現在看到2入組現折740元，等於2台只要2859元，1台1428.5元，算起來幾乎是外面的半價，「覺得還滿划算」。
原PO指出，她原本就對Ninja Blast印象不錯，這款無線調理機比較小台，又不用插電，早上可以打個果汁、奶昔、優格、冰沙等，「不用插電這點真的滿加分」，推薦給有在觀望果汁機的人，特價只到4月12日前。
PO文一出，有使用過這台調理機的過來人紛紛提供使用心得，「我早上都用它來打果汁，打堅果也沒問題，杯身是tritan材質」、「我拿這隨行杯打青醬，都不會變黑耶，好厲害，推」、「之前在日本帶回來一台，真的是很好用」。
不過也有網友指出這台調理機的缺點，「充電式的果汁機，限於馬力、轉速無法與插電式比擬，適合少量果實、不求綿細口感使用。方便1到2次性使用，不需洗滌過多繁雜器皿」、「好用，可惜集中打四次就會沒電要充」，有會員提醒，買回來的調理機沒有附底座蓋子，沒辦法把上方的杯子隨身帶著走，只能自己另外購買，或是攜帶整台機器。