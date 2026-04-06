5月報稅季就快到了，趁新青安快結束前上車的首購族們，要進行綜合所得稅申報了，別忘了你繳的房貸利息支出其實可以抵稅，最高折抵上限30萬元！《NOWNEWS》一次整理房貸利息抵稅條件、申報方式，讓你省下一筆稅金。
2026年免繳所得稅標準：這5類人免繳稅
國稅局指出，2026年免稅額為每人9.7萬元，70歲以上納稅義務人、配偶或受納稅義務人扶養之直系尊親屬為14.55萬元；標準扣除額單身者13.1萬元，有配偶者26.2萬元；特別扣除額包括薪資所得21.8萬元、身心障礙21.8萬元、教育學費2.5萬元、6歲以下第1名子女可扣15萬元，第2名起22.5萬元；房租支出18萬元；儲蓄投資27萬元；長期照顧從12萬元提高到18萬元。
📍年薪44.6萬元以下的單身族（月薪3萬7100元）
📍年薪89.2萬元以下的雙薪家庭（夫妻每人月薪3萬7100元）
📍年薪113.9萬元以下育有1名6歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪146.1萬元以下育有2名6歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪178.65萬元以下育有2名6歲以下幼兒及1名70歲以上，適用長照扣除的雙薪家庭
綜合所得稅計算方式
📍步驟1：先算所得淨額
所得淨額=所得總額-免稅額-扣除額（標準或列舉2擇1）- 特別扣除額 - 基本生活費差額
📍步驟2：再算應納稅額
應納稅額=所得淨額x適用稅率-累進差額
📍步驟3：最後算要繳多少
應繳（退）稅額=應納稅額-扣繳稅額及可扣抵稅額
房貸利息可以抵稅嗎？上限是多少？
房貸利息可以抵稅，算在列舉扣除額中，最高扣除上限是30萬元，不過需要扣除申報人及扶養人的銀行存款利息收入，假設林小美的銀行利息有10萬元，房貸利息支出20萬元，那林小美只能列舉10萬元的房貸利息。
房貸利息抵稅條件
📍房子須為本人所有：申報抵稅的房子必須登記在報稅本人名下，或是配偶、受扶養親屬所有，每一申報戶只能列舉1戶房屋貸款利息。
📍房子須為自住使用：房子不能有出租、辦公司登記或執行業務使用的情形。
📍房子須設戶籍登記：報稅人或配偶、受扶養親屬，在課稅年度內必須完成戶籍登記，才可申報房貸抵稅。
房貸利息抵稅必備文件
📍房屋貸款繳息清單正本：部分銀行會主動寄送房屋貸款繳息清單，如果沒有收到可向申貸銀行索取當年度「房屋貸款繳息清單正本」，繳息清單如果沒有載明房屋座落地址、所有權人、房屋所有權取得日、借款人姓名或借款用途等資訊，需要自己補上並簽章，且需附上建物權狀及戶籍資料影本。
📍房屋修繕貸款或裝潢使用的消費貸款：如果自住房屋修繕及裝潢有申請貸款，也可以申請折抵，除了貸款利息單據正本、建物權狀及戶籍資料影本外，還須要附上所有權狀影本、借款契約影本，證明貸款利息支出與購屋的關聯性。
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國稅局指出，2026年免稅額為每人9.7萬元，70歲以上納稅義務人、配偶或受納稅義務人扶養之直系尊親屬為14.55萬元；標準扣除額單身者13.1萬元，有配偶者26.2萬元；特別扣除額包括薪資所得21.8萬元、身心障礙21.8萬元、教育學費2.5萬元、6歲以下第1名子女可扣15萬元，第2名起22.5萬元；房租支出18萬元；儲蓄投資27萬元；長期照顧從12萬元提高到18萬元。
📍年薪44.6萬元以下的單身族（月薪3萬7100元）
📍年薪89.2萬元以下的雙薪家庭（夫妻每人月薪3萬7100元）
📍年薪113.9萬元以下育有1名6歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪146.1萬元以下育有2名6歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪178.65萬元以下育有2名6歲以下幼兒及1名70歲以上，適用長照扣除的雙薪家庭
📍步驟1：先算所得淨額
所得淨額=所得總額-免稅額-扣除額（標準或列舉2擇1）- 特別扣除額 - 基本生活費差額
📍步驟2：再算應納稅額
應納稅額=所得淨額x適用稅率-累進差額
📍步驟3：最後算要繳多少
應繳（退）稅額=應納稅額-扣繳稅額及可扣抵稅額
房貸利息可以抵稅，算在列舉扣除額中，最高扣除上限是30萬元，不過需要扣除申報人及扶養人的銀行存款利息收入，假設林小美的銀行利息有10萬元，房貸利息支出20萬元，那林小美只能列舉10萬元的房貸利息。
房貸利息抵稅條件
📍房子須為本人所有：申報抵稅的房子必須登記在報稅本人名下，或是配偶、受扶養親屬所有，每一申報戶只能列舉1戶房屋貸款利息。
📍房子須為自住使用：房子不能有出租、辦公司登記或執行業務使用的情形。
📍房子須設戶籍登記：報稅人或配偶、受扶養親屬，在課稅年度內必須完成戶籍登記，才可申報房貸抵稅。
📍房屋貸款繳息清單正本：部分銀行會主動寄送房屋貸款繳息清單，如果沒有收到可向申貸銀行索取當年度「房屋貸款繳息清單正本」，繳息清單如果沒有載明房屋座落地址、所有權人、房屋所有權取得日、借款人姓名或借款用途等資訊，需要自己補上並簽章，且需附上建物權狀及戶籍資料影本。
📍房屋修繕貸款或裝潢使用的消費貸款：如果自住房屋修繕及裝潢有申請貸款，也可以申請折抵，除了貸款利息單據正本、建物權狀及戶籍資料影本外，還須要附上所有權狀影本、借款契約影本，證明貸款利息支出與購屋的關聯性。