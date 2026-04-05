我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李麗珍（前排中）和林珊珊（前排左）羅明珠（前排右）都因主演《開心鬼》成為當紅少女偶像。（圖／摘自微博）

▲李麗珍坦言自己如果不轉型性感，就會被定在女學生與小妹妹的戲路上，快30歲還無法突破，路會走不下去。（圖／摘自IMDb）

▲60歲的李麗珍透露感情空窗10年，已經很自然習慣了單身的生活。（圖／摘自IG@__leelaichun)

進入演藝圈時被塑造成少女偶像的李麗珍，後來以《蜜桃成熟時》轉型為三級片女神，還推出了性感寫真，當年頗為熱銷。她近日接受資深媒體人汪曼玲的訪問，表示再不轉性感，就只能繼續演女學生和小妹妹，會沒有路能走，有不得已的苦衷。而她曾是不能沒有愛情的女人，一路上跌跌撞撞、傷痕累累，回顧過去，自認在感情的歷程中失去多過獲得，現在已經不想再追愛，單身10年都沒有對象，也覺得順其自然就好。李麗珍長相俏麗，年輕時在《開心鬼》扮演叛逆女學生，隨著片子大賣，很快就走紅，成為香港青春喜劇的台柱，雖然一度被日本人視為「香港藥師丸」、還曾邀她到當地發展，只是她演來演去不是女學生，就是家裡的妹妹，演到快30歲都還在這種戲路打轉，很清楚如果沒有突破就沒路可走，對於轉性感路線並沒抗拒心態。《蜜桃成熟時》讓她非常風光，感情生活更受到外界關注，那時的她也完全不能沒有愛情，就算交往過程中會受到很多傷。提到過去的自己，李麗珍認為在戀愛的經驗中失去比得到多，自嘲：「得到的就是一些慘痛經驗。」當然，每一段感情的過程也一定都有開心的時候，最終留下的都是傷痕，目前60歲的她，外表依然凍齡，讓粉絲驚嘆她昔日兼具天真與性感的「純欲風」依舊維持，可是她已經單身10年，這麼長的空窗期自然而然就適應了一個人的日子，不再有急著找下一段感情的需要。回想到當年驚動外界的轉型，她除了演出幾部三級片之外，也出寫真集，那個時代因為宮澤理惠在日本先出了全裸寫真、造成轟動話題，女星拍大尺度寫真蔚為風潮，李麗珍回憶她到威尼斯出外景，工作人員還沒準備好，她就已經先把衣服脫了，還叫他們快一點，因為天氣很冷。她的寫真銷量不錯，近年來在網拍市場還有很好的行情，她透露是一次收到全部酬勞，價碼還不錯。儘管李麗珍近年的演藝工作不多，但她有開了小紅書等帳號，有簽約中國的公司，時不時還會有廣告、代言的邀約，或者也能在香港與中國合作的影片中演出，她表示不會停止工作，感覺上似乎是維持興趣，而不是被逼著要賺錢謀生，也比較沒有壓力。