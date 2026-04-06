FTISLAND主唱李洪基與李昇基首度以2人同台的方式，4日在高雄流行音樂中心舉辦演唱會，過往曾在台上跟翻譯老師鬥嘴的李洪基，注意到這次翻譯會跟著自己的語氣變化，除了讚「真的不簡單」，笑說「意思就是我不管怎麼樣，她都跟得上」，當場用各種語氣講話測試在側台的翻譯，沒想到老師竟然連鬼吼鬼叫都能翻出來，讓粉絲大爆笑！而該位翻譯正是去年（2025）高雄AAA以中英日韓4聲道主持紅毯的演員馬佑熙（舊名Qma），她被李洪基訓練之後，還在社群表示：「職災傷病給付哪裡申請？」再次笑爆粉絲。
李洪基演唱會狂測台灣翻譯 對方竟是高雄AAA最美主持人
演會上，李洪基說今天的翻譯很不簡單，不管說什麼都會跟著上，接著狂嘶吼亂喊「喔喔喔喔」鬧對方，沒想到翻譯幫忙翻完全部的話之後，竟也把鬼吼鬼叫的部分也翻出來，台上台下都笑翻「非常好！」之後翻譯就在Threads探出水面，在相關畫面下搞笑留言：「職災傷病給付哪裡申請？」
這位擔任李洪基與李昇基演唱會的翻譯，正是去年（2025）高雄AAA頒獎典禮上，以中、英、韓、日四聲道主持紅毯的翻譯老師馬佑熙（舊名Qma）。她是一名台韓混血，在2012年因朋友牽線接下台灣觀光局《噗通噗通24小時台灣》曹政奭的翻譯工作，進而開啟翻譯生涯。
馬佑熙真正踏入「韓流現場」是在2014年，翻譯趙寅成的粉絲見面會；2016年金鍾國來台出席第51屆《金鐘獎》時，馬佑熙也受邀擔任貼身翻譯，清新外貌被直播鏡頭放大LIVE出去，讓媒體、粉絲一致給她「台灣最美翻譯」的封號。
這些年她合作過的藝人名單越來越多，除了AAA，孔劉、李棟旭、BTS、MAMAMOO、SEVENTEEN、Red Velvet、Running Man主持群、池昌旭、IU、具俊曄、丁海寅、ATEEZ、Block B、Apink、Day6、EXO燦烈、「少女時代」潤娥，甚至還有多位韓國運動員，也都找過她擔任翻譯員。更酷的是，馬佑熙不只是韓秀翻譯老師，她也兼具演員身分，參演過《華燈初上》、《何百芮的地獄毒白》以及電影《BIG》。
李洪基唱〈約定〉掀回憶殺 李昇基自認黑化「經歷很多事」
李洪基與李昇基演唱會上，李洪基率先登台，接連演唱〈就是說〉、2009年經典韓劇《原來是美男》夯曲〈約定〉等歌曲，他表示：「一個人站在這裡其實有點尷尬。」也特別挑了一些平常較少演唱的作品，唱到過去演出過的戲劇歌曲，說是自己「小時候」演的戲，現場馬上一陣大笑，他見狀後在台上狂問「大家為什麼笑！？」
李昇基登場後與李洪基合唱〈她是我的女人〉，2人就在台上開啟脫口秀開關，你一言我一句互相吐槽。李昇基提到自己去年開始學中文，也說這次第一次合體開唱，順勢笑李洪基沒有認真彩排，李洪基則回擊穿白色西裝外套的李昇基「你等下唱歌會很熱」，結果〈飛翔〉一曲唱沒2句就出包重唱。
李昇基表示是第一次來高雄，能跟李洪基同台是件非常新鮮的事情。之後2人再度同台演唱〈壞女人〉，聊到出道初期的造型與音樂風格，李洪基吐槽李昇基「你這個刺蝟頭是怎麼回事」，還加碼說「比起當時，你現在有點黑化的感覺。」李昇基則平淡笑回「因為經歷很多世事啊！」還感嘆覺得彼此都撐了很久。
演出尾聲2人再度合唱〈疾風街道〉，最後以〈永不結束的故事〉完美結束整場演出，也向粉絲喊話「我們的故事不會結束，會永遠延續下去」，並相約希望不久的將來能再跟大家碰面。
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演會上，李洪基說今天的翻譯很不簡單，不管說什麼都會跟著上，接著狂嘶吼亂喊「喔喔喔喔」鬧對方，沒想到翻譯幫忙翻完全部的話之後，竟也把鬼吼鬼叫的部分也翻出來，台上台下都笑翻「非常好！」之後翻譯就在Threads探出水面，在相關畫面下搞笑留言：「職災傷病給付哪裡申請？」
這位擔任李洪基與李昇基演唱會的翻譯，正是去年（2025）高雄AAA頒獎典禮上，以中、英、韓、日四聲道主持紅毯的翻譯老師馬佑熙（舊名Qma）。她是一名台韓混血，在2012年因朋友牽線接下台灣觀光局《噗通噗通24小時台灣》曹政奭的翻譯工作，進而開啟翻譯生涯。
馬佑熙真正踏入「韓流現場」是在2014年，翻譯趙寅成的粉絲見面會；2016年金鍾國來台出席第51屆《金鐘獎》時，馬佑熙也受邀擔任貼身翻譯，清新外貌被直播鏡頭放大LIVE出去，讓媒體、粉絲一致給她「台灣最美翻譯」的封號。
這些年她合作過的藝人名單越來越多，除了AAA，孔劉、李棟旭、BTS、MAMAMOO、SEVENTEEN、Red Velvet、Running Man主持群、池昌旭、IU、具俊曄、丁海寅、ATEEZ、Block B、Apink、Day6、EXO燦烈、「少女時代」潤娥，甚至還有多位韓國運動員，也都找過她擔任翻譯員。更酷的是，馬佑熙不只是韓秀翻譯老師，她也兼具演員身分，參演過《華燈初上》、《何百芮的地獄毒白》以及電影《BIG》。
李洪基唱〈約定〉掀回憶殺 李昇基自認黑化「經歷很多事」
李洪基與李昇基演唱會上，李洪基率先登台，接連演唱〈就是說〉、2009年經典韓劇《原來是美男》夯曲〈約定〉等歌曲，他表示：「一個人站在這裡其實有點尷尬。」也特別挑了一些平常較少演唱的作品，唱到過去演出過的戲劇歌曲，說是自己「小時候」演的戲，現場馬上一陣大笑，他見狀後在台上狂問「大家為什麼笑！？」
李昇基登場後與李洪基合唱〈她是我的女人〉，2人就在台上開啟脫口秀開關，你一言我一句互相吐槽。李昇基提到自己去年開始學中文，也說這次第一次合體開唱，順勢笑李洪基沒有認真彩排，李洪基則回擊穿白色西裝外套的李昇基「你等下唱歌會很熱」，結果〈飛翔〉一曲唱沒2句就出包重唱。
李昇基表示是第一次來高雄，能跟李洪基同台是件非常新鮮的事情。之後2人再度同台演唱〈壞女人〉，聊到出道初期的造型與音樂風格，李洪基吐槽李昇基「你這個刺蝟頭是怎麼回事」，還加碼說「比起當時，你現在有點黑化的感覺。」李昇基則平淡笑回「因為經歷很多世事啊！」還感嘆覺得彼此都撐了很久。
演出尾聲2人再度合唱〈疾風街道〉，最後以〈永不結束的故事〉完美結束整場演出，也向粉絲喊話「我們的故事不會結束，會永遠延續下去」，並相約希望不久的將來能再跟大家碰面。