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▲《六人行》紅遍全美，麗莎庫卓（下排右二）的走紅程度卻比其他幾位主角還要差。（圖／摘自IMDb）

▲麗莎庫卓在《六人行》飾演少根筋的菲碧，和她真實的本性差很多。（圖／摘自IMDb）

▲麗莎庫卓（右）直到演出了美國票房破億的《老大靠邊閃》，才嘗到大小銀幕都走紅的滋味。（圖／摘自IMDb）

美國經典喜劇《六人行》直到現在都還是串流平台上的熱門節目，常常在排行榜上名列前茅。外界的印象中大都認為6位主要演員因此劇大紅，珍妮佛安妮絲頓、寇特妮考絲、莉莎庫卓、麥特勒布蘭、馬修派瑞與大衛史威莫都開始接到一堆電影大片的邀約，知名度更上層樓。但6人中年紀最長的麗莎，卻在訪問時揭露震撼真相：「沒有人在乎我！我的經紀公司甚至只把我視為『那個第6位朋友』。」其他人都比她紅很多，讓她很難不感到心酸。麗莎庫卓在《六人行》扮演少根筋的菲碧，包辦全劇相當多的笑料，人物設定是從小爸媽不太讓她知道人生的黑暗面、免得心靈蒙上陰影，所以難免有些不通人情世故，感覺較為幼稚，但其實麗莎本身是主要演員中的「大姐」，無奈她雖是演技第一個贏得獎項肯定的代表，卻也是節目裡最晚大紅大紫的一位，當寇特妮考絲、麥特勒布蘭、珍妮佛安妮絲頓紛紛成為各方爭搶的目標，她卻發現自己的經紀公司都對她態度不夠熱情，讓她不得不相信沒什麼人在乎她。《六人行》剛開始推出，所有主角以寇特妮考絲最大牌，她的片酬也比其他人都高，隨著迴響越來越熱烈、收視不斷成長，到最後成為全美國轟動的大戲，此時6人連成一線爭取漲片酬，大家都拿一樣的價錢，此後每一次要調薪都是大家一起，也都很平等，卻沒想到《六人行》之外，其他5個人都被電影劇組搶著要，就是麗莎乏人問津，比他們都清閒。她和《慾望城市》的編導麥可派屈克金聯手合作HBO影集《喜開二度》，麥可簡直不敢相信麗莎在《六人行》紅遍全美之後，竟然沒有被電影片約包圍，更何況她還是《六人行》主角中第一個拿艾美獎的人。麗莎也很無奈，卻強調當時真是這樣，不禁自嘲：「那時大家好像覺得，我連有機會演『六人行』都已經是非常幸運了，根本沒有指望我會跟其他人一樣那麼紅。」直到麗莎和勞勃狄尼洛、比利克里斯托合演的喜劇《老大靠邊閃》，美國票房賣破一億美元，電影圈才突然像開了天眼、注意到她，開始有很多片約來洽談，甚至還包括浪漫喜劇要找她主演，她認為不太適合，覺得自己不是那種夠可愛的女生。而她的經紀公司則得知外傳由她主導《六人行》的主角們一起爭取調漲片酬成功，為此相當緊張，警告他們旗下其他人不能做這種事，麗莎則否認是自己帶頭，不過她希望觀眾知道，真正的她和菲碧差了十萬八千里，她本身是聰明的女性，不是菲碧那種傻大姐。