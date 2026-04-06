我是廣告 請繼續往下閱讀

菠菜連兩年連霸最髒蔬果！2026最新榜單一次看

2026年「農藥污染程度最高蔬果」榜單如下：

▲美國環境工作組織（EWG）近期公布2026年版「購物者農藥指南」，公布了最骯髒蔬菜與最乾淨蔬菜榜單。（圖／Gemin生成，EWG公布指南）

▲要怎樣才能把蔬菜洗乾淨？無毒教母譚敦慈曾解答正確步驟。（示意圖／取自pixabay）

怎麼洗菜才能把農藥清掉？譚敦慈分享正確3步驟

譚敦慈正確洗菜3步驟

營養超豐富的「蔬菜之王」菠菜，連兩年連霸「最髒蔬果」第一名！美國環境工作組織（EWG）近期公布2026年最新數據，菠菜確定連莊，但其實只要洗乾淨就對人體影響不大！對此，「無毒教母」譚敦慈分享正確洗菜3步驟，讓您放心吃下健康的綠色蔬菜們！美國環境工作組織（EWG）近期公布2026年版「購物者農藥指南」，根據美國農業部農藥數據計劃（PDP）的農藥殘留數據，稽查了市面上47種水果和蔬菜的5萬4344個樣本，列出了農藥殘留最高的幾種蔬菜。至於2026年最乾淨的蔬果排行，則由鳳梨拿下冠軍，排行如下：雖然菠菜連續兩年登上最髒蔬菜冠軍，但劑量上都是人體可接受之範圍，且菠菜富含多種維生素、礦物質和抗氧化劑，有助於增強免疫力、保護眼睛、促進消化、降低心血管疾病風險、抗癌，因此只要在食用前洗乾淨，反而會是增添人體健康的「蔬菜之王」。要怎樣才能把蔬菜洗乾淨？無毒教母譚敦慈曾解答，「加鹽洗菜」是錯誤的做法，因為這可能改變青菜滲透壓，反而讓農藥滲入青菜裡。而且也不要加小蘇打粉、醋，「水才是最好的清潔」。譚敦慈教以下正確洗菜三步驟，只要好好洗菜，就不怕會把殘留的農藥吃下肚。