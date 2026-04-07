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▲《逐玉》張凌赫（左）、田曦薇戰場戲被拍下許多人生鏡頭。（圖／愛奇藝提供）

張凌赫憑著陸劇《逐玉》走紅，根據酷雲數據統計，他在劇中的角色「謝征」登上角色熱度榜冠軍，第二名是迪麗熱巴在《白日提燈》飾演的賀思慕，不僅如此，《逐玉》還是3月播放量冠軍，全月累計全端播放量為29.98億，熱度還在上漲中，微博熱搜詞條更稱他的熱度為統治級別的。根據酷雲數據統計，張凌赫在《逐玉》中飾演的「謝征」在2026年3月23日開始，一直到4月5日都是角色熱度週榜冠軍，貓眼數據也同步應證，微博稱他為多平台統治級熱度，魅力不容小覷。張凌赫在劇中將美強慘、強制愛發揮得淋漓盡致，許多細微的表情都被鏡頭捕捉下來，和女主角田曦薇的紅衣拜堂、雪中打戲都被觀眾稱為「人生鏡頭」，更帶動過去主演的《寧安如夢》、《愛你》等劇重回平台熱搜前三。不過人紅是非多，張凌赫的戰損妝被說太白皙，還被調侃「粉底液將軍」，更引來中國廣電總局介入，要影視產業回歸劇本，不要將重點放在明星身上，不僅如此，張凌赫日前到長沙錄製節目，高鐵站被代拍和私生飯擠得水泄不通，引發交通癱瘓。