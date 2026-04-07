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▲熊仁謙（中）在電影《啵me之我的青春住了鬼》軋上一角，特殊的身分曾經受到注意。（圖／風暴國際提供）

▲賴雅妍（左）還記得熊仁謙（右）在《啵me之我的青春住了鬼》拍攝時會施法念咒，讓進度更順利，不過該片在台灣上映的票房並不理想。（圖／風暴國際提供）

爆出劈腿8女、迷姦人妻的網紅禪師熊仁謙（筆名：羅卓仁謙），雖已發聲明否認、表示從未有相關不法或不當行為，仍引發爭議。而他在今年初上映的電影《啵me之我的青春住了鬼》軋上一角，特殊的身分曾受到注意，曾於演員拍到熬夜而體力透支時，在現場施法念咒，果然之後就很順利，讓大家又驚又喜。他更曾自稱從小就對死亡很感興趣，11歲就常到殯儀館觀看死亡，一直以來都特立獨行。熊仁謙自幼就有與眾不同的喜好，曾在受訪時表示從小就對死亡很感興趣，11歲的時候因跟隨宗教團體為死者超度，時常到屠宰場和殯儀館觀看死亡。後來在偶然的機會中遇見藏傳佛教的學者，為他們提到如何讓自己不帶情緒的看這個世界感到著迷，就到印度學習藏傳佛教的完整學制。他的影音平台有超過40萬訂戶，《啵me之我的青春住了鬼》扮演男主角媽媽的賴雅妍，曾經形容他在片場施法讓拍攝便順利，真的太奇妙。與電影界幾乎沒什麼關連的熊仁謙，是因為《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽是他的友人，看到對方提供的劇本，認為傳統電影對鬼的描寫多偏向負面、恐懼，甚至是被驅趕的對象，但該片卻用一種「慈悲」的視角看待鬼的存在，非常符合藏傳佛教價值觀，才會決定參加演出，希望讓觀眾理解不同形式的生命都有其痛苦與執念，傳達慈悲的精神，還認為「人有時比鬼更可怕」。當時熊仁謙以「演藝圈新鮮人」姿態參與拍攝，常帶著「幼幼班」的好奇心問道：「為什麼同樣的戲要演這麼多次？」而在演員們詢問擔心自己是否被靈體跟隨時，他會拿起法器，突然閉眼且微露眼白看似在感應事物，接著安撫對方稱他們身上很乾淨、這段拍攝期間陽氣很旺，不需要擔心。他還被問到現實中是否真的可以像電影一樣、透過iPad螢幕只出聲音施法念咒？他坦言並非良好示範，卻承認有時候確實可以用聲音和寫咒語來完成宗教工作。《啵me之我的青春住了鬼》全台票房僅330萬元，表現並不理想，但熊仁謙捲入劈腿、性侵風暴，才又因為他曾參與片子演出，喚起大家對這部電影的記憶。