《陽光女子合唱團》賺走大批母姐的眼淚，男性觀眾也即將要嘗到為電影感動、鼻酸的滋味了。李銘順、李國煌、許效舜聯合主演的《NO GOOD！歐吉桑》，描述資深大叔瘋狂追夢的熱血故事，特映會後傳出好口碑，有觀眾表示看片時想到爸爸就哭慘了，而許效舜自己也感嘆已經沒機會抱爸爸、