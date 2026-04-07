《陽光女子合唱團》賺走大批母姐的眼淚，男性觀眾也即將要嘗到為電影感動、鼻酸的滋味了。李銘順、李國煌、許效舜聯合主演的《NO GOOD！歐吉桑》，描述資深大叔瘋狂追夢的熱血故事，特映會後傳出好口碑，有觀眾表示看片時想到爸爸就哭慘了，而許效舜自己也感嘆已經沒機會抱爸爸、
媽媽了，呼籲觀眾珍惜每一天、每一秒。李國煌則透露曾有同齡的朋友驟逝，雖然再哀傷、心情沉重，日子還是要過，要繼續好好活下去。
許效舜感嘆抱不到爸媽 李國煌勉勵觀眾要勇敢
《NO GOOD！歐吉桑》裡的3大歐吉桑李銘順、李國煌與許效舜，和片中的妻兒章家瑄、林毓家一起前往台中、
高雄等4間影城與觀眾見面，更加碼跑夜市，親民的作風贏得讚賞。當片子映後他們出現，氣氛變得歡樂又溫馨，觀眾年齡也橫跨老、 中、青三代。許效舜以自身感觸，表示想抱爸媽已抱不到，用片中的對白「明天會把今天變成昨天」，鼓勵大家把握每分每秒，李國煌也從失去同齡好友的例子，要觀眾勇敢向前走，贏得熱烈掌聲。
《NO GOOD！歐吉桑》描述因腰傷、痛風、高血壓被迫退休的憤青攝影師李銘順，為人太過囉唆無法和家人和睦相處，因為兒子林毓家出國留學的問題和他賭氣，決定拍影片比流量，因此把藥場老闆好友許效舜、一直無法當導演的萬年副導李國煌找來，3人組團開直播，經過一番曲折竟意外爆紅，可惜彼此各有各的人生困境，差點又要從網紅被停權，更發現其中有人恐將不久人世。
歐吉桑前進夜市大受歡迎 觀眾認證每5分鐘就有笑聲
儘管情節讓觀眾看得又哭又笑，導演張清峰和主要演員前進夜市掃街，可是受到熱情包圍，人多到一度無法行走，而他們對粉絲拍照、簽名也有求必應，原先本來要去高雄瑞豐夜市，
因現場氣候不佳臨時改為網路直播，人氣一樣超旺， 網友不斷喊加油，更表達上映之後一定進戲院支持，讓他們對於票房表現更添信心。
先睹為快的觀眾讚賞這部片讓人笑到噴淚，認為帶老爸老媽去一定會笑瘋，還強調：「幾乎每5分鐘就會有笑聲！」驚嘆：「3位歐吉桑的演出真的太強了，完全是那種神仙打架的等級。」頗能給人省思的《NO GOOD！歐吉桑》，將於4月10日起全台上映。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《NO GOOD！歐吉桑》裡的3大歐吉桑李銘順、李國煌與許效舜，和片中的妻兒章家瑄、林毓家一起前往台中、
《NO GOOD！歐吉桑》描述因腰傷、痛風、高血壓被迫退休的憤青攝影師李銘順，為人太過囉唆無法和家人和睦相處，因為兒子林毓家出國留學的問題和他賭氣，決定拍影片比流量，因此把藥場老闆好友許效舜、一直無法當導演的萬年副導李國煌找來，3人組團開直播，經過一番曲折竟意外爆紅，可惜彼此各有各的人生困境，差點又要從網紅被停權，更發現其中有人恐將不久人世。
儘管情節讓觀眾看得又哭又笑，導演張清峰和主要演員前進夜市掃街，可是受到熱情包圍，人多到一度無法行走，而他們對粉絲拍照、簽名也有求必應，原先本來要去高雄瑞豐夜市，
先睹為快的觀眾讚賞這部片讓人笑到噴淚，認為帶老爸老媽去一定會笑瘋，還強調：「幾乎每5分鐘就會有笑聲！」驚嘆：「3位歐吉桑的演出真的太強了，完全是那種神仙打架的等級。」頗能給人省思的《NO GOOD！歐吉桑》，將於4月10日起全台上映。