天氣逐漸回溫，不少人都想來杯冰涼飲料消暑解渴，近期有美式賣場好市多（Costco）會員發現一款「隱藏版神品」開賣，原本僅在網路販賣的椰奶，居然重新出現在賣場，讓她相當驚喜，馬上搬了4箱回家！許多內行人也表示，這款椰奶可以加到美式咖啡中，喝起來很香，還有人推薦加入煮好的西米露，小孩超愛喝。不過也有其他會員認為，這款椰奶喝起來比較稀，不太好喝。
網路限定賣場也上架了 秒搬4箱回家
原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，日前到好市多補貨，居然看到只能在網路上訂購的KOH椰奶，一箱有6瓶、每瓶1公升，售價是399元，現在不用付運費，可以直接在現場搬回家。他也分享心得指出，這款椰奶跟其他品牌不同，沒有那麼濃稠，微微的椰奶甜很順口，適合直接喝，不過他都拿來加入黑咖啡，做成椰奶拿鐵，喝起來超級香。
原PO也表示，椰奶對腸胃很友善，沒有乳糖負擔，喝完肚子不會脹脹的。原本他只想要買一箱而已，結果看到其他人都兩三箱在搬，他也一次搬了4箱上購物車，「畢竟這種期間限定的好物，下次來還在不在真的難說」。
加入西米露變甜湯 小孩也超愛
有其他喝過的內行人表示，「這好東西，加美式很香，台南好市多確實很久沒見過它了」、「之前朋友送過，原來好市多有賣？之前沒看到，加入煮好的西米露，孩子很愛喝！」「之前去好市多看到很多人買，感覺在家自製點心很方便」、「我也超愛這個，可惜我家沒人陪我喝，都會放到過期」。
不過也有其他會員認為，這款椰奶喝起來比較稀，不太好喝，「這款超難喝有夠稀」、「前陣子蝦皮有折價就買了，平均$57，但味道很淡很稀，跟奶精水差不多」。另外，PTT也有網友表示，KOH的椰子水和椰奶不錯喝，而且全聯也有賣小包裝的椰子水，「冰過的椰子水我很愛」、「試喝過椰奶不錯，沒有化學香味也不會太甜太濃」。
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原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，日前到好市多補貨，居然看到只能在網路上訂購的KOH椰奶，一箱有6瓶、每瓶1公升，售價是399元，現在不用付運費，可以直接在現場搬回家。他也分享心得指出，這款椰奶跟其他品牌不同，沒有那麼濃稠，微微的椰奶甜很順口，適合直接喝，不過他都拿來加入黑咖啡，做成椰奶拿鐵，喝起來超級香。
原PO也表示，椰奶對腸胃很友善，沒有乳糖負擔，喝完肚子不會脹脹的。原本他只想要買一箱而已，結果看到其他人都兩三箱在搬，他也一次搬了4箱上購物車，「畢竟這種期間限定的好物，下次來還在不在真的難說」。
有其他喝過的內行人表示，「這好東西，加美式很香，台南好市多確實很久沒見過它了」、「之前朋友送過，原來好市多有賣？之前沒看到，加入煮好的西米露，孩子很愛喝！」「之前去好市多看到很多人買，感覺在家自製點心很方便」、「我也超愛這個，可惜我家沒人陪我喝，都會放到過期」。
不過也有其他會員認為，這款椰奶喝起來比較稀，不太好喝，「這款超難喝有夠稀」、「前陣子蝦皮有折價就買了，平均$57，但味道很淡很稀，跟奶精水差不多」。另外，PTT也有網友表示，KOH的椰子水和椰奶不錯喝，而且全聯也有賣小包裝的椰子水，「冰過的椰子水我很愛」、「試喝過椰奶不錯，沒有化學香味也不會太甜太濃」。