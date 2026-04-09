根據中央氣象署表示，今（9）日各地陽光露臉，高溫普遍達29到31度，大台北部分地區有機會高達35、36度，感受溫暖悶熱，紫外線指數在高量到過量級，氣象署也特別提醒民眾留意中暑等熱傷害，衛福部也提供預防熱傷害5招，除了別在上午10點到下午2點外出，也可以戴寬邊帽、注意防曬等。胸腔暨重症醫師黃軒也提醒，中暑嚴重可能會導致腦部受損，一有中暑症狀，切記要降溫、補充電解質、就醫。
預防熱傷害5招：戴帽、塗防曬、補充水分
衛福部國民健康署表示，天氣炎熱時，應該避免在上午10點至下午2點外出，另外感受到外面炎熱時也儘量不要外出，若要到戶外活動建議做好預防中暑等保護措施，國民健康署也提供預防熱傷害5招。
寬邊帽或陽傘：外出可戴上防止紫外線直射的寬邊帽或陽傘等物理性防曬，可避免陽光直射臉、耳朵及脖子。
太陽眼鏡：紫外線對眼睛也會造成傷害，建議戴上檢驗合格的太陽眼鏡保護眼睛，並挑選可遮擋眼睛周圍及適合臉型的款式，並且注意鏡片破碎時的安全性。
涼爽透氣之衣物：天氣炎熱時可穿舒適的棉質衣服，或是吸濕排汗的衣服，能保護皮膚不受紫外線照射的功能性衣服也可以，運動後建議可換上乾爽衣服。
擦防曬乳：外出前30分鐘建議使用防水且SPF30以上之防曬乳，並且每2小時補充1次防曬乳，建議每天早上起床洗臉後，就可擦上防曬乳；防曬乳保存的時候，應避免放在高溫、太陽直射的地方，以免變質，若為敏感性肌膚可選擇標記有敏感性肌膚使用或無香味之產品。
尋找蔭涼處及補充水分：外出時盡可能行走於通風蔭涼處，像是樹蔭步道、騎樓或建築物陰影下，避免太陽直曬，也可自備水瓶定時喝水，養成每天至少喝2000㏄白開水的好習慣。
中暑最嚴重恐傷腦 出現症狀先降溫、補充電解質、送醫
國民健康署提醒，中暑會出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，胸腔暨重症醫師黃軒在臉書粉專也指出，一旦體溫飆到 40℃ 以上，不只會中暑，更可能導致腦細胞受損、神經錯亂，甚至出現永久性後遺症。
黃軒提醒，如果發現自己或其他人疑似出現中暑症狀時，一定要立刻降溫，把人移到陰涼或有風的地方，用電風扇或冰毛巾敷在腋下、頸部、大腿內側等，這些地方血管最粗，散熱最快；讓出現中暑症狀的人補充加點鹽的冷水或電解質水、運動飲料，並以最快的速度就醫；若出現說話顛三倒四、走路搖晃、意識混亂甚至昏倒，一定要立刻降溫、補充電解質、送急診。
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衛福部國民健康署表示，天氣炎熱時，應該避免在上午10點至下午2點外出，另外感受到外面炎熱時也儘量不要外出，若要到戶外活動建議做好預防中暑等保護措施，國民健康署也提供預防熱傷害5招。
寬邊帽或陽傘：外出可戴上防止紫外線直射的寬邊帽或陽傘等物理性防曬，可避免陽光直射臉、耳朵及脖子。
涼爽透氣之衣物：天氣炎熱時可穿舒適的棉質衣服，或是吸濕排汗的衣服，能保護皮膚不受紫外線照射的功能性衣服也可以，運動後建議可換上乾爽衣服。
擦防曬乳：外出前30分鐘建議使用防水且SPF30以上之防曬乳，並且每2小時補充1次防曬乳，建議每天早上起床洗臉後，就可擦上防曬乳；防曬乳保存的時候，應避免放在高溫、太陽直射的地方，以免變質，若為敏感性肌膚可選擇標記有敏感性肌膚使用或無香味之產品。
中暑最嚴重恐傷腦 出現症狀先降溫、補充電解質、送醫
國民健康署提醒，中暑會出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，胸腔暨重症醫師黃軒在臉書粉專也指出，一旦體溫飆到 40℃ 以上，不只會中暑，更可能導致腦細胞受損、神經錯亂，甚至出現永久性後遺症。
黃軒提醒，如果發現自己或其他人疑似出現中暑症狀時，一定要立刻降溫，把人移到陰涼或有風的地方，用電風扇或冰毛巾敷在腋下、頸部、大腿內側等，這些地方血管最粗，散熱最快；讓出現中暑症狀的人補充加點鹽的冷水或電解質水、運動飲料，並以最快的速度就醫；若出現說話顛三倒四、走路搖晃、意識混亂甚至昏倒，一定要立刻降溫、補充電解質、送急診。