全台氣溫飆升，4 月高溫正式報到！不少民眾正準備啟動沉睡半年的冷氣迎接酷暑。但若開機步驟錯誤，不僅室內會充斥難聞酸臭味，更可能導致夏季電費暴增。根據大金空調（DAIKIN）與特力屋內湖店社區管家黃智延的專業建議，開機前的「關鍵一動作」能有效預防發霉，加碼落實三項省電檢測，更能讓您在省荷包的同時，享受清新涼爽的夏季。
💡 本篇懶人包 30 秒核心快讀：
加碼省電 3 招！台電、特力屋聯手曝「省荷包」秘訣
面對夏季電費調漲壓力，特力屋內湖店社區管家黃智延與 台電（台電電力粉絲團） 共同提醒，除了清潔冷氣，開機後的「環境控制」才是省錢關鍵：
特力屋管家黃智延提醒，出風口出現黑點代表內部風鼓已嚴重發霉。市售清潔噴霧僅能處理表面，無法觸及深層水盤，若藥劑殘留恐損壞電子零件，建議預約專業師傅「大拆洗」。
Q2：冷氣多久需要深度清洗一次？
一般家庭建議 1 到 2 年 進行一次深度保養。若家中居住環境灰塵較多、或有飼養寵物，則建議每年開季前固定預約清洗。
Q3：為什麼冷氣開了很久還是不冷？
大金空調指出，除了濾網積塵，若室外機散熱不良或冷媒外洩也會導致不冷。開機前可先自行巡檢室外機，若清理後仍不冷，則需請專業人員檢測壓力。
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- 【開工關鍵】： 啟動冷氣前，先開啟「送風模式」運轉 1 小時，排除機內濕氣與異味。
- 【省電招式一】： 濾網每兩週清洗一次，保持通風良好可節省約 10% 的電力。
- 【省電招式二】： 清理室外機周遭雜物，確保散熱空間充足，避免過熱引發跳電或耗電。
- 【省電招式三】： 溫度設定 26-28 度 並搭配循環扇，溫度每調高 1 度可省 6% 電量。
開工關鍵 1 動作：大金專家教你「去味防霉」冷氣在長期未啟用的狀態下，內部極易殘留濕氣與積塵。大金空調（DAIKIN） 指出，許多人一開機就按下「冷氣按鈕」，這會讓累積半年的霉味瞬間擴散至全屋。
專家建議： 在進入酷暑正式使用前，應先開啟 「送風模式」運轉約 60 分鐘。此舉能利用氣流帶走機體內的濕氣，並將殘留的異味與積塵吹散，是確保室內空氣清新的保命首步。
面對夏季電費調漲壓力，特力屋內湖店社區管家黃智延與 台電（台電電力粉絲團） 共同提醒，除了清潔冷氣，開機後的「環境控制」才是省錢關鍵：
- 【省電首招：濾網勤洗】： 濾網阻塞會增加馬達負荷。台電官方指出，濾網積塵不僅冷房效果變差，還會多耗 10% 的電力。建議每 2 至 3 週 清洗一次濾網，並自然陰乾。
- 【省電二招：溫度設定與循環扇】： 建議設定溫度在 26 至 28 度。台電分享省電金律：「溫度每調高 1 度，就能省下 6% 的空調電力」。同時，務必搭配循環扇或電風扇，能讓室內冷氣分布更均勻，縮短冷房時間。
- 【省電三招：阻絕熱源與氣漏】： 特力屋管家黃智延 建議，開冷氣前應確認門窗是否關緊，並拉上遮光窗簾。台電也曾提醒，阻絕陽光直射可降低室內溫度約 3 至 5 度，減少冷氣負擔。若門縫過大，可加裝密封條防止冷氣外洩。
【保命必看】致癌「永久毒」冷氣開機自保指南Q1：冷氣出風口出現黑點，自己噴藥劑洗得掉嗎？
特力屋管家黃智延提醒，出風口出現黑點代表內部風鼓已嚴重發霉。市售清潔噴霧僅能處理表面，無法觸及深層水盤，若藥劑殘留恐損壞電子零件，建議預約專業師傅「大拆洗」。
Q2：冷氣多久需要深度清洗一次？
一般家庭建議 1 到 2 年 進行一次深度保養。若家中居住環境灰塵較多、或有飼養寵物，則建議每年開季前固定預約清洗。
Q3：為什麼冷氣開了很久還是不冷？
大金空調指出，除了濾網積塵，若室外機散熱不良或冷媒外洩也會導致不冷。開機前可先自行巡檢室外機，若清理後仍不冷，則需請專業人員檢測壓力。