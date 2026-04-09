受到中東戰火影響，國際油價不斷上漲，台灣中油本周95無鉛汽油每公升來到33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元，網傳清晨、晚間加油時同樣價錢會加到比較多的油，因為油會熱脹冷縮，對此，中油表示氣溫並不會讓加油量變多或變少，中油也提供9招省油方法、破解3大省油迷思。
省錢9招：加油不要加到滿、定期維護車輛
中油過去曾在臉書粉專發文分享，想要降低汽車油耗，讓汽車一桶油可以開得更久、更省錢，有9招小撇步可以參考：
一、經常清潔或更換空氣濾清器，確保進氣順暢。
二、定期維護燃燒系統，確保燃油噴嘴、化油器和火星塞乾淨且運作正常。
三、按時更換機油及濾清器，保持引擎潤滑順暢。
四、選擇適合的汽油，以免引擎損壞或油耗增加。
五、加油時不要加到滿，加到油槍跳停就好，不要為了硬湊整數，導致溢出浪費。
六、輪胎胎壓要保持正確，才能確保省油效果及輪胎抓地力。
七、不要在車內堆積雜物，讓車輛負重減少，油耗也會降低。
八、縮短怠速時間，長時間等待時把車輛熄火，引擎發動後應該儘快起步。
九、定期檢查引擎散熱系統，保持引擎運作時溫度正常，讓燃油效率提高，可以更省油。
破解3大迷思：早晚加油都沒差 加滿、不加滿各有優缺點
另外，網傳清晨、晚上加油比較好，因為油會熱脹冷縮，所以早晚加的油量會比較多，同樣價錢可以加到更多油，不過中油表示這是一種「誤解」，因為加油站的油槽都是放在地底恆溫系統儲存，所以不管是在哪一個季節、天氣來加油，加油量都不會因為溫差而改變。
還有一個說法是，車輛在等待紅燈時熄火不能省油，因為每次啟動的耗油量都很大，中油指出，雖然車輛在發動時，發動機瞬間好油量較大，但怠速時不熄火會增加空污排放量，也會增加耗油量，而且不熄火時的耗油量比發動時多。
最後，有許多人有疑問，加油加滿比較好，還是夠用就好？中油表示，因為油會揮發成氣體，雖然現在車輛有油氣回收設計，不過還是一種浪費，加滿的時候雖然會增加車子重量、油耗增加，不過也比較沒有揮發成氣體的空間，但加得夠用就好，油揮發的空間多，但車輛較輕，可省油，中油指出，這兩種方法各有優缺點，就看民眾怎麼選擇。
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中油過去曾在臉書粉專發文分享，想要降低汽車油耗，讓汽車一桶油可以開得更久、更省錢，有9招小撇步可以參考：
一、經常清潔或更換空氣濾清器，確保進氣順暢。
二、定期維護燃燒系統，確保燃油噴嘴、化油器和火星塞乾淨且運作正常。
三、按時更換機油及濾清器，保持引擎潤滑順暢。
四、選擇適合的汽油，以免引擎損壞或油耗增加。
五、加油時不要加到滿，加到油槍跳停就好，不要為了硬湊整數，導致溢出浪費。
七、不要在車內堆積雜物，讓車輛負重減少，油耗也會降低。
八、縮短怠速時間，長時間等待時把車輛熄火，引擎發動後應該儘快起步。
九、定期檢查引擎散熱系統，保持引擎運作時溫度正常，讓燃油效率提高，可以更省油。
破解3大迷思：早晚加油都沒差 加滿、不加滿各有優缺點
另外，網傳清晨、晚上加油比較好，因為油會熱脹冷縮，所以早晚加的油量會比較多，同樣價錢可以加到更多油，不過中油表示這是一種「誤解」，因為加油站的油槽都是放在地底恆溫系統儲存，所以不管是在哪一個季節、天氣來加油，加油量都不會因為溫差而改變。
最後，有許多人有疑問，加油加滿比較好，還是夠用就好？中油表示，因為油會揮發成氣體，雖然現在車輛有油氣回收設計，不過還是一種浪費，加滿的時候雖然會增加車子重量、油耗增加，不過也比較沒有揮發成氣體的空間，但加得夠用就好，油揮發的空間多，但車輛較輕，可省油，中油指出，這兩種方法各有優缺點，就看民眾怎麼選擇。