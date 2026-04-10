速食店囤積的過期番茄醬包有救了！近日網路瘋傳一個居家清潔的生活妙招，只要將番茄醬搭配「保鮮膜」包覆，就能讓焦黑鍋底重現銀白光澤。《NOWNEWS今日新聞》實際找來重災區鐵鍋與不鏽鋼鍋具進行實測，發現只要靜置時間足夠，真的能讓原本難纏的焦垢「免用力刷」就剝落，效果堪稱真神。

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番茄醬包翻身清潔神器！網呼：以後絕對不丟

不少外食族常會囤積番茄醬包，直到過期才發現。一名網友在 Threads 分享，將過期番茄醬擠在焦黑鍋底，並用保鮮膜完全包覆靜置一小時，最後只需輕輕揉搓，焦黑隨即恢復潔淨。影片引發熱議，網友紛紛留言：「為了環保存起來的醬包終於有用處了」、「居然比專業清潔劑好用」、「這效果太神」。

記者實測：焦黑鐵鍋 vs. 泛黃不鏽鋼　這 1 招效果兩極

為了驗證是否真的「免用力刷」，我們實際操作家中兩款鍋具進行對比實測：

  • 實測 A：嚴重焦黑平底鐵鍋 (靜置 1 小時) 記者在焦黑的平底鐵鍋底塗滿番茄醬並包上保鮮膜，一小時後戳揉，焦黑確實開始脫落，露出銀灰色底層。但記者發現，若焦垢程度嚴重，僅一小時效果有限，建議加大用量並拉長靜置時間。

▲記者準備家中焦黑嚴重的平底鐵鍋、過期番茄醬及保鮮膜，實測網路清潔妙招。（圖／記者徐銘穗攝）
▲記者準備家中焦黑嚴重的平底鐵鍋、過期番茄醬及保鮮膜，實測網路清潔妙招。（圖／記者徐銘穗攝）
▲將番茄醬厚敷並以保鮮膜緊密包覆，目的是讓酸性成分長時間「巴住」焦垢。（圖／記者徐銘穗攝）
▲將番茄醬厚敷並以保鮮膜緊密包覆，目的是讓酸性成分長時間「巴住」焦垢。（圖／記者徐銘穗攝）
▲靜置一小時後，部分焦黑隨戳揉剝落露出銀灰色，免用力刷，用水沖洗就露出原色。頑垢建議拉長敷膜時間。（圖／記者徐銘穗攝）
▲靜置一小時後，部分焦黑隨戳揉剝落露出銀灰色，免用力刷，用水沖洗就露出原色。頑垢建議拉長敷膜時間。（圖／記者徐銘穗攝）
  • 實測 B：泛黃不鏽鋼炒鍋 (靜置 3 小時) 換到泛黃的不鏽鋼鍋底，記者將靜置時間拉長至 3 小時。效果相當驚人，原本難看的褐色污漬在沖洗後幾乎全數消失，鍋底重現亮白光澤，驗證了「靜置時間」是達成免用力刷的關鍵。
▲將番茄醬均勻塗抹於不鏽鋼鍋底泛黃處，再用保鮮膜封存三小時，強化酸性分解效果。（圖／記者徐銘穗攝）
▲將番茄醬均勻塗抹於不鏽鋼鍋底泛黃處，再用保鮮膜封存三小時，強化酸性分解效果。（圖／記者徐銘穗攝）
▲實測結果相當驚人！不用用力刷，原本難纏的泛黃污漬幾乎全數消失，鍋底恢復潔淨亮白，驗證此招「真神」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲實測結果相當驚人！不用用力刷，原本難纏的泛黃污漬幾乎全數消失，鍋底恢復潔淨亮白，驗證此招「真神」。（圖／記者徐銘穗攝）

原理解析：酸性＋「黏著性」才是完勝關鍵

為何番茄醬能除焦黑？內行網友點出這不只是化學反應，更是「物理黏著力」的勝利：

  1. 天然酸性分解： 番茄中的醋酸與檸檬酸，能與金屬氧化物產生反應，使其軟化易於帶走。

  2. 保鮮膜強效附著： 比起流動性強的白醋，番茄醬糊狀質地搭配保鮮膜，能讓酸性成分長時間精準「巴住」重災區，這才是效果比化學清潔劑更強大的原因。

【實測真心話】想要「免刷洗」？這兩點要記住

綜合實測結果，想要體驗「真神」級的效果，「厚敷保鮮膜包覆時間」是成敗關鍵。輕微泛黃約一小時即可；若針對嚴重焦黑，記者建議敷滿後靜置三小時以上甚至過夜，就能實現真正的「免用力刷、沖水即淨」。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...