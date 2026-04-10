速食店囤積的過期番茄醬包有救了！近日網路瘋傳一個居家清潔的生活妙招，只要將番茄醬搭配「保鮮膜」包覆，就能讓焦黑鍋底重現銀白光澤。《NOWNEWS今日新聞》實際找來重災區鐵鍋與不鏽鋼鍋具進行實測，發現只要靜置時間足夠，真的能讓原本難纏的焦垢「免用力刷」就剝落，效果堪稱真神。
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番茄醬包翻身清潔神器！網呼：以後絕對不丟不少外食族常會囤積番茄醬包，直到過期才發現。一名網友在 Threads 分享，將過期番茄醬擠在焦黑鍋底，並用保鮮膜完全包覆靜置一小時，最後只需輕輕揉搓，焦黑隨即恢復潔淨。影片引發熱議，網友紛紛留言：「為了環保存起來的醬包終於有用處了」、「居然比專業清潔劑好用」、「這效果太神」。
記者實測：焦黑鐵鍋 vs. 泛黃不鏽鋼 這 1 招效果兩極為了驗證是否真的「免用力刷」，我們實際操作家中兩款鍋具進行對比實測：
- 實測 A：嚴重焦黑平底鐵鍋 (靜置 1 小時) 記者在焦黑的平底鐵鍋底塗滿番茄醬並包上保鮮膜，一小時後戳揉，焦黑確實開始脫落，露出銀灰色底層。但記者發現，若焦垢程度嚴重，僅一小時效果有限，建議加大用量並拉長靜置時間。
- 實測 B：泛黃不鏽鋼炒鍋 (靜置 3 小時) 換到泛黃的不鏽鋼鍋底，記者將靜置時間拉長至 3 小時。效果相當驚人，原本難看的褐色污漬在沖洗後幾乎全數消失，鍋底重現亮白光澤，驗證了「靜置時間」是達成免用力刷的關鍵。
原理解析：酸性＋「黏著性」才是完勝關鍵為何番茄醬能除焦黑？內行網友點出這不只是化學反應，更是「物理黏著力」的勝利：
- 天然酸性分解： 番茄中的醋酸與檸檬酸，能與金屬氧化物產生反應，使其軟化易於帶走。
- 保鮮膜強效附著： 比起流動性強的白醋，番茄醬糊狀質地搭配保鮮膜，能讓酸性成分長時間精準「巴住」重災區，這才是效果比化學清潔劑更強大的原因。